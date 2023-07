Dan toch! KM Torhout weet Tibo Andries en Brecht Laleman alsnog te overtuigen van verlengd verblijf: “Kan mijn twee grootste passies blijven combineren”

voetbal jupiler pro league Célestin De Schrevel start met goesting aan nieuw seizoen AA Gent: “Ik wil het blessure­leed doorspoe­len, die onzeker­heid was verschrik­ke­lijk”

In de schaduw van Paul Nardi en Davy Roef timmert de jonge Belgische goalie Célestin De Schrevel (21) geduldig aan de weg richting het hoogste niveau. Bij Jong AA Gent kende hij vorig seizoen een goeie start in eerste amateurklasse, tot een blessure roet in het eten kwam gooien. In het komende seizoen wil hij er opnieuw helemaal staan. “Ik wil de coach tonen dat ik klaar ben wanneer ze me nodig hebben bij de A-ploeg.”