Dan toch eens goed nieuws: zieltogend SKN Sint-Niklaas heeft nieuwe coach én sportief directeur

Zijn de extrasportieve beslommeringen van SKN Sint-Niklaas stilaan achter de rug? Achter de schermen werkte investeerder/overnemer Hicham Aguig en z'n vertrouwenspersonen alleszins aan de organisatie van het bestuur. Dat Hicham voorzitter blijft, is logisch. Voor het overige moest de club aan de slag om ‘de juiste mensen op de juiste positie te zetten’, zo staat te lezen op de clubwebsite.

Zo moest de club, na het vertrek van Robby Buyens, op zoek naar een nieuwe sportief directeur. De keuze viel daarbij op de ervaren André Van der Poorten. De man doorzwom al heel wat watertjes en verdiende z'n strepen in het verleden als coördinater van de elite-jeugd bij onder meer RWDM, Zulte Waregem en Eendracht Aalst en als hoofd van de jeugdopleiding bij Strombeek-Bever, VW Hamme en SKN Sint-Niklaas. Als hoofdcoach deed hij ervaring op bij Strombeek-Bever en RWDM.

Coach Da Silva

Toch wordt hij géén coach in de Meesterstraat. Daarbij kwamen de Klaasjes uit bij Leandro Da Silva, die als voetballer opgeleid werd in Brazilië en in 2003 bij Beerschot terecht kwam onder Marc Noë en Simon Tahamata. Nadien speelde hij onder meer nog voor Mons en in Nederland bij Utrecht.

Da Silva lijkt op het eerste gezicht een doordachte keuze, aangezien hij in zijn trainerscarrière hoofdzakelijk ervaring opdeed in de jeugdwerking. Zo bouwde hij een eigen voetbalschool uit en werkt bij in de midden- en bovenbouw van Berchem en Wijnegem. Sinds kort was hij als linietrainer voor de jeugd actief bij Beerschot. Hij trainde evenwel nog nooit een eerste ploeg.

Quote We zullen proberen om ons nog te redden, al weet ik dat het quasi onmogelijk is Leandro Da Silva, Nieuwe T1 SKN Sint-Niklaas

Toch is hij er naar eigen zeggen volledig klaar voor. “Ik bekijk dit als een enorme uitdaging", zo klinkt de coach in een eerste reactie. “We hebben talent, spelen goed voetbal, maar we missen jongens met ervaring. We zullen proberen om ons nog te redden, al weet ik dat het quasi onmogelijk is.”

Commerciële cel

Op extrasportief vlak vervolledigen Dirk Dobbeleir, die ook de PR voor z'n rekening neemt, en Etienne Van Kerckhoven de commerciële cel. Initieel was het plan dat Gilles Berckmoes de club op dat vlak zou bijstaan als ‘onafhankelijk raadgever’, maar die samenwerking werd ‘on hold’ gezet. Berckmoes is op dit moment niet meer betrokken bij de club.

Lees ook: meer provinciaal voetbal