Damir Mirvic gidst Mariakerke naar gevleide zege tegen Sottegem: “Met het geluk dat vorige week ontbrak”

Mariakerke boekte zaterdag een knappe overwinning tegen KSV Sottegem, de tweede in de stand. De thuisploeg kwam op een 2-0-voorsprong en overleefde het slotoffensief na de aansluitingstreffer. “Een zeer mooie uitslag”, beseft aanvoerder Damir Mirvic, die vanop de stip voor de 2-0 had gezorgd. “Of het helemaal verdiend was, dat kan ik niet zeggen.”

“We kregen het na de pauze moeilijk tegen een sterk Sottegem en onze doelman Preben Van Buynder hield ons een paar keer goed recht. Zij verdienden wellicht niet te verliezen, maar voor ons is het compensatie voor vorige week. Toen verloren we van Kleit, dat tachtig minuten langs niks klaarspeelde en ineens twee keer scoorde. Tegen Sottegem hadden we wél het geluk dat vorige week ontbrak.”

Vertrouwen groeit

Voor Mariakerke werd het de vierde overwinning in vijf matchen. Door die knappe twaalf op vijftien verruilden Mirvic en co de voorlaatste plaats voor een stek in de middenmoot. “Het doet ons zeker goed na die zwakke competitiestart”, aldus de verdediger. “En dat terwijl we nog steeds geen beroep kunnen doen op Jelle Cherlet en Ruben Thybaert, bovenop de sterkhouders die afgelopen zomer vertrokken.”

“We voelen dat het vertrouwen groeit en dat de sfeer beter wordt. Op die manier kunnen de jongere spelers zich iets comfortabeler inwerken. We hopen dat we snel weer op iedereen kunnen rekenen om deze lijn door te trekken. Jelle is net geopereerd aan zijn gescheurde meniscus. Op hem is het nog vijf weken wachten.”

Fysiek in orde

Gelukkig kan Mariakerke nog steeds rekenen op de betrouwbare ervaren rot in de verdediging. De 39-jarige verdediger draait nog steeds moeiteloos mee in eerste provinciale. “Afhankelijk van het veld waarop we gespeeld hebben ben ik ‘s anderendaags wel een beetje stijf”, geeft Mirvic toe. “Gelukkig spelen en trainen we bij Mariakerke op kunstgras. Dan valt dat allemaal nog mee.”

“Fysiek ben ik nog in orde. Ik heb me tijdens mijn carrière altijd goed verzorgd en probeer elke zomer nog de basis te leggen voor het seizoen. Toch wordt dit wellicht het laatste jaar. Ik ben al jeugdtrainer bij RC Gent en heb daarin ook ambitie. Wekelijks twee trainingen bij elke ploeg en twee matchen in het weekend, dat wordt steeds moeilijker te combineren.”