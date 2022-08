Dames van Stabroek Chicaboo’s zijn Europees kampioen na foutloos parcours: “Dan ben je de beste”

SoftballDe dames van Stabroek Chicaboo’s kroonden zich afgelopen weekend in Avigliana tot Europees kampioen softball in de B poule. In de finale tegen de Italiaanse gastvrouwen waren onze landgenotes duidelijk een klasse te sterk (0-10) en daarmee onderstreepten ze hun vorm van het hele tornooi. De Chicaboo’s wonnen al hun negen wedstrijden en bewezen zo tot een meer dan degelijke middenmoter op Europees niveau te zijn geëvolueerd.

“We verdienden ons ticket voor het EK met de landstitel vorig seizoen en dan is dit de kroon op het werk”, zegt kapitein Griet Van Doorslaer. “Onze ambitie was om zo hoog mogelijk te eindigen en daarmee hoopten we op een finaleplaats. We wisten dat er mogelijkheden lagen in de B poule, maar het is altijd afwachten met welke bezetting de tegenstand uiteindelijk naar zo’n toernooi afzakt. Wij haalden echter een hoog niveau en legden een constante in onze prestaties. Als je dan uiteindelijk alle wedstrijden wint, dan ben je de beste en verdien je die titel.”

“Op het A-niveau was het ons waarschijnlijk niet gelukt om eenzelfde resultaat te boeken, maar dat is nu eenmaal een hoger niveau. De Europese top is nog niet weggelegd voor een Belgisch softballteam. Daarvoor zijn de omkadering en de sport hier nog niet groot genoeg. Maar die factoren doen niets af van onze prestatie. De beleving en het groepsgevoel waren fantastisch en werkelijk iedereen droeg z’n steentje bij, groot of klein. Het wedstrijdverloop liet het regelmatig toe om te roteren en zo kregen ook onze meegereisde youngsters allemaal hun momentje. Ze speelden allemaal mee en dat is belangrijk voor hun ervaring en motivatie.”

Eerbetoon

“Ik ben een heel trotse kapitein en niet in het minst omdat we deze prijs kunnen opdragen aan Griet (De Schrijvere red.), een voormalige teamgenote. Vorig jaar pakte ze nog samen met ons de landstitel óp het veld, maar in de periode daarop werd ze getroffen door kanker. Het ging allemaal zo ongelofelijk snel en begin dit jaar moesten we haar afgeven. Zij is onze grootste motivatie. We spelen allemaal met haar nummer drie en met lintjes ter nagedachtenis van haar. Op die manier was ze ook bij ons toen we de beker in de lucht staken. Hopelijk kunnen we er ook in eigen land nog een vervolg aan breien. We staan op twee overwinningen van een finaleplaats en die willen we net als vorig jaar verzilveren.”

Volledig scherm Griet De Schrijvere overleed in februari van dit jaar aan de gevolgen van kanker. © Stabroek Chicaboo's / RV

Afscheid

“Ikzelf hou er ook mee op aan het einde van dit seizoen, dus voor mij is die landstitel pakken nog een extra motivatie”, besluit de 44-jarige leerkracht en mama van drie uit Brasschaat. “Ook daarom was deze Europese titel voor mij zo belangrijk. Ik werd eerder al twee keer Europees kampioen met de Brasschaat Braves, maar deze eerste met Chicaboo’s is, omwille van vele redenen, bijzonder. Ik zal het softball ongelofelijk hard missen, maar na 25 jaar is het tijd om de fakkel door te geven aan de jonge garde. Ik blijf wel betrokken in het wereldje, maar na al die jaren liggen mijn prioriteiten elders.”

Dankzij de eindzege verzekerden de Chicaboo’s zich ook van een plek op de Women’s Softball European Premiere Cup van volgend jaar. Daar mogen ze zich meten met tegenstanders van het hoogste Europese niveau. En mogelijk is er nog meer reden tot feest in Stabroek, want deze week nemen ook de heren met de Men’s Softball European Super Cup deel aan hun belangrijkste toernooi in het Tsjechische Praag. Ook de Brasschaat Braves zijn daar van de partij.