Dames 35 Stade Leuven Belgisch kampioen, heren 35 als poulewinnaar naar eindronde: “Winnen is en blijft altijd het doel”

In de nationale interclubcompetitie tennis presteerde niet alleen TC Panorama sterk, ook bij Stade Leuven toonden ze zich van hun beste zijde. Eerder had de eerste mannenploeg al zijn ticket voor de eindronde in tweede beet en de afgelopen weken volgden de beide 35/1-teams bij zowel de mannen als de vrouwen hun goede voorbeeld.

Meer zelfs, omdat het meteen een eindronde betrof, zijn de vrouwen na vijf overwinningen op rij meteen al Belgisch kampioen. “Of die titel vooraf ons doel was? Toch wel ja, ook omdat we wisten dat de winnaar zich in het najaar met andere Europese teams mag gaan meten”, laat speelster Catherine Cops weten. “Dat is een hele mooie bonus die er nog bovenop komt, ook al moet je zo’n trip naar Turkije zelf bekostigen. Maar goed, we zien het toch vooral als een leuke vakantie maar dan met veel tennis tussendoor (lachje). Sowieso verdienen we de titel en het Europese ticket, als je weet dat we vier van de vijf keer met 4-0 aan de leiding gingen na de enkels. De ploeg van ex-profspeelster Nancy Feber leek een serieuze concurrent te gaan worden, maar zij konden niet altijd vier speelsters in stelling brengen en moesten uiteindelijk opgeven.”

“Wat mezelf betreft is het vooral plezant om terug een doel te hebben, want het is pas sinds een tweetal jaar dat ik terug aan het tennissen ben nadat ik twaalf jaar lang gestopt was”, laat Cops nog weten. “Mede door de kinderen is de goesting stilaan teruggekomen. Oorspronkelijk had ik me opgegeven als reserve, maar ik heb uiteindelijk alle ontmoetingen meegedaan en won zelfs twee van mijn drie enkelspelen (knipoogt).”

Ambitieuze mannen

Ook de mannen 35 van Stade overvleugelden de tegenstand en moesten zelfs geen enkele enkelmatch prijsgeven. “Je kan er sowieso niet omheen dat de concurrentie minder is dan in de jaren voor corona’, stelt Gert Vanderlinden vast. “Ploegen als Vautour, Argayon en Wase zijn er niet meer bij, misschien ook door het padel dat alsmaar aan populariteit blijft winnen. Maar op Stade houden we het voorlopig bij tennis. Volgend jaar zal het al het twintigste jaar zijn dat ik interclub speel en met mij ook ploeggenoten als Martin Vosswinkel en Alex Horobeanu. En we blijven elke keer opnieuw ambitieus, dat is de aard van het beestje vrees ik (lachje).”

Goede mix

“Afwachten of we onze favorietenrol gaan kunnen waarmaken vanaf eind augustus”, aldus nog Vanderlinden. “Ook in tweede nationale zijn we trouwens niet kansloos aangezien we ons ook daar als poulewinnaar wisten te kwalificeren. Onze sterkte is dat we over een goede mix van ervaren spelers en jong geweld beschikken, een team dat ondanks het leeftijdsverschil goed aan elkaar hangt en wilt vechten voor ieder punt.”