Dali Ballieul en SV Veurne zetten titeldroom kracht bij met 0-3-zege op Varsenare: “Dit mag niet meer fout lopen”

voetbal tweede provinciale AEen statement. Na de 3-0-overwinning in de heenronde wist Veurne nu ook op verplaatsing Varsenare met een droge 0-3 de loef af te steken. De kustploeg loopt zo in tweede provinciale A, met nog zeven matchen te gaan, zeven punten uit op Varsenare. Een grote stap dichter bij de titel.

Veurne zakte af met een dubbeldeksbus en een horde fans naar Varsenare, die met vuurpijlen, muziekinstrumenten en een niet afgevende vocale steun de kustploeg gretig naar voren stuwde. Zo kwam het dat de kustploeg al na een kleine tien minuten op voorsprong kwam.

“Winnock werkte een voorzet van Fieuw vanop rechts uitstekend tegen de netten”, steekt aanvaller Dali Ballieul van wal. “Goed voor het vertrouwen en het ideale scenario voor ons. Zo konden we op de counter loeren en na een dik halfuur wisten we na een tegenaanval uit het boekje te scoren. Varsenare pompte een vrije trap richting ons doelgebied, maar wij wisten de bal te ontzetten en na enkele baltoetsen Sarrazyn de diepte in te sturen. Ik was na een lang sprintje goed gevolgd en dook net op tijd op voor doel, waar ik de bal perfect toegespeeld kreeg van mijn spitsbroeder.”

“In de tweede helft kropen we iets meer terug in onze schelp en kwam de thuisploeg enkele keren dreigen, maar we bleven rustig. In het wedstrijdslot wist Sarrazyn nogmaals te scoren en de 0-3-eindcijfers vast te leggen. Reken maar dat we na het laatste fluitsignaal deze overwinning stevig gevierd hebben met onze talrijk meegereisde supporters.”

Iedereen scherp

Veurne staat met nog zeven wedstrijden te gaan zeven punten voor op eerste achtervolger Varsenare. “Dit mag niet meer foutlopen, maar we mogen onze focus niet verliezen en niet denken dat het de komende twee maand vanzelf zal gaan”, vervolgt Ballieul. “Ik verwacht een iets rustigere trainingsweek, maar trainer Van Acker zal iedereen wel scherp houden. Neen, ik had niet verwacht dat ik toen ik midden 2020 overkwam van Nieuwpoort naar Veurne hier meteen voor de titel ging spelen, maar deze groep heeft al de kwaliteiten om in dit opzet te slagen. “, besluit de hardwerkende aanvaller, die dit weekend Dosko Kanegem op bezoek ziet komen in het Will Tura Sportpark.

