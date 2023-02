Daimy Deflem (Diegem Sport) scoort 13de goal tegen RC Mechelen en komt naast Yentl Egerickx in topschutterstand: “We gunnen het elkaar”

VOETBAL TWEEDE NATIONALE BAanvaller Daimy Deflem bracht Diegem Sport zaterdagavond op het veld van RC Mechelen al vroeg op voorsprong. Zijn doelpunt volstond niet voor de zege, want de thuisploeg maakte na de rust niet onverdiend gelijk. Ondanks het puntenverlies blijven de groen-witten op een gedeelde vierde plaats in tweede nationale B.

“Het belangrijkste was dat we niet verloren”, zegt doelpuntenmaker Deflem. “In de eerste helft waren we de betere ploeg, maar na de rust werden we bij momenten overpowered door de thuisploeg. Het was duidelijk dat de opeenvolging van matchen ons zwaar begint te vallen, onder meer ook door de midweekmatch tegen Bocholt. Er was sprake van vermoeidheid in de rangen.”

De 28-jarige Deflem scoorde al vroeg de openingstreffer. Zijn dertiende competitiegoal, precies evenveel als spitsbroeder Yentl Egerickx. “Mijn doelpunt kwam er na een typische actie van Nils Struys die zijn flank afging. Ik was mee gaan verdedigen en dus ver terug gezakt. Ik ben echter blijven lopen, want bij Nils weet je dat die voorzet sowieso komt. Ik kon aan de tweede paal de bal in de eerste hoek in het dak van het doel schieten.”

Geen competitie

“Deze goal brengt me inderdaad op gelijke hoogte van Yentl. Neen, er is geen competitie tussen ons. We gunnen elkaar het succes. Het maakt totaal niet uit wie er scoort, zolang de ploeg maar wint. We zeggen wel dat we elkaar willen bijhouden. Na mijn doelpunt zijn we goed in blok gebleven tot aan de gelijkmaker. Nadien kregen we het moeilijker en zette RC Mechelen ons onder druk, vooral via stilstaande fases en lange ballen. Lander Van Lautem keerde nog een bal van de lijn, maar wij hadden in de omschakeling ook nog kansen om op voorsprong te komen. Sander Denayer besloot voorlangs en zelf had ik ook nog een mogelijkheid. Al bij al mogen we tevreden zijn met een punt.”

Met slechts één verliesmatch in de voorbije dertien duels blijft Diegem Sport prima op dreef. Samen met Tongeren staan de Vlaams-Brabanders op de vierde plaats op twee puntjes van nummer drie Belisia. Komende zondag komt topper Hades Hasselt op bezoek. “De Limburgers speelden dit weekend hun leidersplaats kwijt aan FC Cappellen. Met één op negen gaat het de laatste weken wat minder goed, maar het blijft een uitstekend team. Wij moeten voor eigen publiek echter van niemand schrik hebben. We zullen wel geen beroep kunnen doen op Ilias Labiad en Lucas Honshoven. Zij incasseerden hun derde gele kaart en zijn geschorst. Voor het overige is iedereen stilaan aan het terugkeren. Jannes Bautmans was er opnieuw bij en ook Cedric Mertens is opnieuw inzetbaar. De jongeren die hun kans hebben gekregen, hebben het trouwens heel goed gedaan.”

Tienenaar Deflem voetbalt ook volgend seizoen nog aan de Woluwelaan. “Er zijn aanbiedingen geweest, maar die heb ik naast me neergelegd. Ik heb nog een contract voor komend seizoen. Ik beleef hier veel plezier en dat is belangrijk. We kennen een heel mooi seizoen. Kampioen spelen wordt moeilijk, daarvoor is FC Cappellen voor mij de favoriet. Maar het moet absoluut onze ambitie zijn om onze plaats in de top vijf vast te houden.”

Lees ook: meer voetbal in 2NB