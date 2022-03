Daimy Deflem (Diegem Sport) na verlies tegen Berchem Sport: “Soms moet je tevreden zijn met een punt”

Het was geleden van zijn twee treffers in de 2-3-overwinning tegen Wijgmaal vlak voor de winterstop dat Daimy Deflem nog eens de netten kon doen trillen. In 2022 wilde het nog niet lukken voor de 27-jarige aanvaller zodat zijn seizoenstotaal lang op tien stuks bleef staan. Tegen Berchem Sport trof hij opnieuw raak, maar punten leverde zijn goaltje niet op. “Ik ga eerlijk zijn, het deed deugd om nog eens te scoren”, aldus de 27-jarige ex-speler van onder meer SK Londerzeel, Tienen en Tempo Overijse. “We spelen de laatste weken anders. Ik moet harder werken en dat is het niet abnormaal dat je iets minder fris voor het doel verschijnt. Ik ben blij met mijn doelpunt, maar jammer genoeg levert het ons niets op. We moeten toegeven dat we te weinig gebracht hebben. Toch kwamen we nog op gelijke hoogte. Op dat moment was dat een punt gewonnen, maar misschien begingen we een misstap door toch nog voluit voor de winst te gaan. Soms moet je tevreden zijn met een punt. Berchem kon nog scoren na een geschenk van ons dat de bezoekende aanvaller wel mooi afrondde. Jammer, maar we kwamen wat maturiteit te kort.”

Jongeren bijsturen

Diegem Sport bracht een erg jong elftal tussen de lijnen. Met Aron Sulejmani (17), Beni Mpanzu (17) en Lenny Kassanda (19) begon Diegem Sport met drie tieners aan de wedstrijd. “De griep zit in de kern. Zo ontbraken Sander Denayer, Yentl Egerickx en Lander Van Lautem. Middenvelder Jordy De Koker zou normaal niet spelen, maar werd toch ingebracht. We misten heel wat spelers en dat voelden we. Eén of twee jongeren brengen is haalbaar, maar het mag niet te veel worden. Het is dan aan de oudere spelers als Jan De Bouw, Dean Michiels en mezelf om de jonge gasten bij te sturen, maar dat is niet altijd evident.”

Zonder stress naar Hoogstraten

Ondanks de nederlaag tegen Berchem blijft Diegem Sport op de negende plaats in de rangschikking. Zondag trekt groen-wit naar leider Hoogstraten. “De Antwerpenaren verloren afgelopen weekend met 3-2 op het veld van Belisia. Het is dus mogelijk om iets te rapen. Met die ingesteldheid moeten we dan ook aan de wedstrijd beginnen. In de heenmatch verdienden we trouwens de zege, maar we moesten tevreden zijn met een 2-2-gelijkspel. We gaan zonder stress naar Hoogstraten en gaan er proberen een leuke match van te maken. Er resten ons nog vijf matchen waarin we telkens voor de punten gaan. In principe zouden we niet meer in de problemen mogen komen. Als we rond de veertig punten kunnen eindigen zou dat mooi zijn. Alles wat erbij komt, is mooi meegenomen.”

