Daimy Deflem (Diegem Sport) laat blessureleed achter zich en scoort beslissende treffer tegen leider Hasselt

“Noem het gerust een stunt”, zegt de 28-jarige inwoner van Tienen. “We begonnen goed aan de wedstrijd en na een voorzet van Yentl Egerickx die heel lichtjes werd aangeraakt door een verdediger kwamen we op voorsprong. Onze organisatie was goed en we gaven voor de rust niet zoveel kansen weg. Na de rust voerde Hasselt de druk op. Het is een goed voetballende ploeg die niet voor niets aan de leiding staat. Toen de thuisploeg na ruim een uur de gelijkmaker scoorde, vreesde ik ervoor dat ze de zege zou pakken. Ik vroeg de ploeg om goed in blok te blijven staan. Een punt pakken tegen de leider zou immers mooi zijn. En sowieso krijg je toch nog altijd wel een kans en dat is gebleken. We prikten op het juiste moment. De bal botste net toen de thuisdoelman die wilde wegtrappen waardoor de bal heel hoog in de lucht ging. Ik kon de bal aan de rand van de zestien controleren, eerlijk gezegd een controle die me maar 1 op 500 keer zo perfect lukt. De bal kwam ideaal voor mijn linkervoet en ik kon staalhard binnentrappen. Dat doelpunt was een ontlading voor mezelf en gans de ploeg. We wisten dat we het slot nog moesten overleven. Uiteindelijk liet de ref nog lang overspelen, maar iedereen bleef goed in blok staan waardoor we de drie punten konden vasthouden”.

“Er zijn zondagnamiddag nog wel enkele wedstrijden te spelen, maar voorlopig wippen we dankzij deze zege van de dertiende naar de zevende plaats. Het is dit seizoen ongelooflijk hoe erg de teams in deze reeks aan elkaar gewaagd zijn. Gewoonlijk heb je enkele teams die slechts enkele punten hebben, maar dit seizoen kan je met een goede reeks ver opschuiven in het klassement. Zondag komt Berchem Sport op bezoek. Ik weet niet wat ik daarvan moet verwachten. Berchem klopte Turnhout met 5-2-cijfers, terwijl Turnhout de week voordien gewonnen had tegen leider Hasselt. We spelen thuis en dat is zeker een voordeel. Het zou goed zijn als we nog enkele keren punten kunnen pakken. Dat zou ons wat ademruimte geven voor de winterstop.”

Schouderblessure

De winning-goal tegen koploper Hasselt was voor Deflem zijn vierde treffer van het seizoen. In zijn eerste jaar bij Diegem Sport was hij rond dit tijdstip al vaker beslissend geweest. “Mijn eerste seizoenshelft was vorig jaar dan ook uitzonderlijk”, reageert Deflem. “Mijn schouderblessure speelde zeker een rol. In april werd er een ijzeren plaat met acht schroeven in mijn rechterschouder geplaatst. De dokters voorspelden dat ik voor oktober/november zeker niet zou voetballen. Ik heb echter heel hard gewerkt en de revalidatie liep vlotter dan verwacht. Dat neemt niet weg dat ik lange tijd alleen kon fietsen en niet voluit kon trainen. Ik miste geen competitiewedstrijd, maar speelde wel met een aangepaste brace. Niemand zag dat onder mijn truitje. Ik had lange tijd moeite om in duel te gaan. Zoiets kruipt in je hoofd, maar de laatste vijf wedstrijden gaat het beter. Ik heb hard gewerkt om terug te keren, maar op avonden zoals die tegen Hasselt ben je dat blessureleed snel vergeten.”