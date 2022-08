Daiki Hashioka (STVV): “Wedstrijd in Oostende is misschien wel de belangrijkste van het seizoen”

Dat weet ook de 23-jarige Japanse verdediger Daiki Hashioka. Ondanks de ruime nederlaag tegen Anderlecht speelde hij een goede partij. “De wedstrijd zaterdagnamiddag om 16 uur aan de kust tegen Oostende is misschien wel de belangrijkste van het seizoen”, opende Hashioka uit Saitama. “We hebben nood aan een overwinning om weer aansluiting te krijgen met de middenmoot.”

“Wat er allemaal mis liep tegen Anderlecht? Ach, we moeten niet blijven stilstaan bij die nederlaag. Anderlecht was gewoon te sterk, maar is dat een schande? De transferitis speelt momenteel mee. Enkele jongens kunnen andere oorden opzoeken en waarschijnlijk weegt dat door op hun prestaties. Anderzijds hadden we ook pech met het uitvallen van onze topschutter Daichi Hayashi, die met een verzwikte enkel allicht meerdere weken out zal zijn. De mogelijkheden voor coach Bernd Hollerbach zijn dun gezaaid voor het aanvallende compartiment.”

“Toch moeten we ons als groep uit die vervelende situatie wringen”, vervolgt Hashioka, die een vertaler nodig heeft om zich verstaanbaar te kunnen maken. “STVV staat voor een sterke organisatie en hard werken voor elkaar. Ons programma was reeds zwaar, maar het mag geen excuus zijn.”

KV Oostende

“We hebben de wedstrijd tegen Anderlecht samen met de coach geanalyseerd. We mogen nu niet alles negatief gaan bekijken. We slikten ook op een slecht moment twee doelpunten kort na elkaar en vlak voor de rust. Na de frisdrank kwamen we gedreven uit de kleedkamers. Als we hadden gescoord uit die enkele kansen was het zeker een andere wedstrijd geworden.”

“Ach, Anderlecht is voorbij. Focus nu op Oostende. De kustboys liepen ook een zware thuisnederlaag op. AA Gent was te sterk. Natuurlijk zal Oostende scherp aan de aftrap verschijnen, want ze willen geen twee keer op rij voor eigen publiek afgaan. We mogen ons dus verwachten aan een moeilijke opdracht. Toch heeft dit STVV kwaliteit genoeg om in Oostende resoluut te mikken op de volle buit.”

Versterking

“Of we dringend nood hebben aan versterking? Ik denk van wel. In elke linie mag er nog een speler die onmiddellijk een meerwaarde kan bieden bijkomen. Shinji Okazaki als reddingsboei? Hij is uitstekend op training en de kans is vrij groot dat er een contract zal volgen, maar ik hou mij niet bezig met transfers. Dat is de job van het bestuur”, besluit Hashioka, die erg gelukkig is in Sint-Truiden.

