Daichi Hayashi (STVV): “Blij met mijn doelpunt, maar vooral dat we scheve situatie konden rechtzetten

“Ik heb de laatste weken last gehad van verschillende kwaaltjes en dit doelpunt doet enorm deugd”, stelde Daichi Hayashi met tolk in de Luikse catacomben. “Lange tijd leken de Métallos nog eens op weg naar een zege, want we speelden een zwakke eerste helft. Nochtans was de start vrij goed. Na amper vier minuten, na een fout van Tremoulet op Okazaki kregen we van scheidsrechter Boterberg een strafschop. De VAR greep terecht in, want de fout gebeurde net buiten de zestien. Een moedig Seraing kon ook enkele keren dreigen langs Sergio Conceicao. Rond het halfuur scoorde Gianni Bruno ei zo na voor ons. Het moment van de eerste helft kwam in de slotminuten. Eerst kreeg Steve Mvoue zijn tweede gele kaart. Toch kon Seraing met tien man op een snelle counter scoren. Vagner en Poaty konden richting onze doelman Schmidt. Die had nog een knappe reflex op een schot van Poaty, maar in de rebound scoorde Vagner. Met een domper richting kleedkamers.”