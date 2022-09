Daan Vekemans voor het eerst in de basis bij Lierse: “Nog wat last aan het scheenbeen, maar kon niet meer blijven stilzitten”

Voetbal Beker van BelgiëDaan Vekemans versierde in de met 5-1 gewonnen bekermatch tegen Racing Mechelen zijn eerste basisplaats bij Lierse Kempenzonen. Scoren zat er niet in voor de 22-jarige spits, een assist afleveren wel. “Ik wil het de trainer zo moeilijk mogelijk maken.”

Liersecoach Tom Van Imschoot had best veel geroteerd voor de bekerderby tegen Racing Mechelen. Zo startte topschutter Leonardo Rocha bijvoorbeeld op de bank en kreeg Daan Vekemans zijn kans in de spits. In de eerste helft was het voor Lierse en Vekemans wat zoeken, in de tweede helft liep het vlotter. Vekemans gaf de assist voor de 2-0, dwong een Racinger tot een owngoal en zag bij een omhaal de bal op de lat belanden. Al bij al leverde de Vlaams-Brabander dus een verdienstelijke prestatie af.

“Ik denk dat ik mijn kans heb gegrepen”, zei Vekemans na de match. “Het is jammer dat ik net niet kon scoren, maar hoe dan ook werd het een mooie avond. Als je 5-1 kan winnen voor een aardig gevuld stadion, dan is dat altijd aangenaam. Oké, voor de rust was het wat aftasten. Bij ons stonden een paar jongens op het veld die in een wedstrijd nog niet zo vaak samen speelden. Gaandeweg begonnen we alsmaar beter te combineren. Op onze ruime zege valt uiteindelijk weinig te zeggen.”

Straks naast Rocha?

Dat Vekemans, die afgelopen zomer OH Leuven inruilde voor Lierse, zo lang moest wachten op een eerste basisplaats had onder meer te maken met blessureleed. “Ik sukkelde met een overbelastingsblessure, een breukje in het scheenbeen”, aldus Vekemans. “De problemen begonnen al bij OHL, maar daar nam men mijn klachten in het begin niet echt ernstig. Op een gegeven moment moest ik complete rust houden, wat natuurlijk heel vervelend was. Nu nog heb ik wat last, maar ik kon niet meer blijven stilzitten. Ik speel momenteel met pijnstillers, maar in principe kan de blessure niet verergeren.”

Vraag is nu hoe Vekemans’ speelkansen verder gaan evolueren. Leo Rocha uit de ploeg spelen, lijkt voorlopig niet aan de orde. Maar misschien zit er wel een rol in naast Rocha? “Voor ik tekende bij Lierse vertelde de coach me dat hij de intentie had om met twee spitsen te spelen. Hopelijk komt het er van. Zwerven rond een targetspits als Leo is mijn favoriete spel. De keuze is nu aan de trainer. Ik wil het hem alleszins zo moeilijk mogelijk maken”, besloot Vekemans hoopvol.

