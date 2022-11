Daan Vekemans en Lierse willen iets rechtzetten tegen de jonkies van Genk: “We willen aanvallend voetbal brengen zoals tegen Lommel”

Na een knotsgekke heenronde staat Lierse gewoonweg mee bovenaan in de Challenger Pro League. “Als je voor het seizoen zou zeggen dat we nu derde staan, dan teken je daar altijd voor”, opent Daan Vekemans. “Ik denk ook dat ons niveau gegroeid is t.o.v. het begin van het seizoen. We moeten zo verder doen en volop blijven strijden voor een plaatsje bij de top 6.”

De Pallieters gingen afgelopen weekend wel met 3-0 onderuit tegen titelfavoriet RWDM. “Die nederlaag is inmiddels volledig verteerd. We spelen daar helemaal geen slechte partij en creëren ook genoeg kansen, maar RWDM was heel efficiënt. Zo’n verlies kunnen we makkelijk plaatsen”, weet de 22-jarige aanvaller van Lierse.

In de basis geknokt

Vekemans moest na veel blessureleed lang tevreden zijn met een stekje op de bank. Tegen Lommel kreeg de jonge spits zijn kans bij de eerste elf van coach Tom Van Imschoot. “Ik heb er hard voor gewerkt om te kunnen spelen en dan is het heel leuk als je de laatste twee wedstrijden aan de aftrap mag beginnen. Ik ben nog steeds niet volledig fit, want die ontsteking aan mijn scheenbeen verdwijnt niet zomaar”, geeft Vekemans aan. “Voor elke match neem ik pijnstillers, waardoor ik vrijuit kan voetballen. Maar soms werken die niet goed en dan ondervind ik wel last van mijn scheenbeen zoals in de match tegen RWDM.”

Lierse wil zondag revanche nemen tegen Genk B voor het verlies van op de openingsspeeldag. ”We hebben toen op een domme wijze verloren in Genk. Ik denk dat het dit weekend een ander verhaal wordt, want voor ons eigen publiek kunnen we altijd dat tikkeltje meer. We willen aanvallend voetbal brengen zoals tegen Lommel en dan zie ik het zeker goedkomen”, besluit Vekemans.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.