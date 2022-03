Daan Stevens heeft een eerste zege beet: “Dit seizoen wil ik, zoals vroeger, nog enkele keren winnen”

Met succes! Voor de 19-jarige Stevens is het de eerste zege als belofte. De kerel uit Balen won als tweedejaarsnieuweling zes koersen en bevestigde als eerstejaarsjunior met vijf overwinningen. Daarna viel zijn motor wat stil. “In het eerste coronaseizoen 2020 kon ik maar één keer winnen”, gaat Stevens voort. “Vorig jaar konden we maar een half seizoen koersen. Een overwinning bleef uit. Als tweedejaarsbelofte wou ik absoluut een wedstrijd winnen. Ik ben heel blij dat dit in maart al gelukt is. Want dit verwachtte ik nog niet. Tijdens de winter had ik af en toe wat last van de knie. Perfect was mijn winter dus niet.”