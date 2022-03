Daan Stevens begint na regionale hattrick aan het grote werk: “Youngster Coast Challenge belangrijkste van deze periode”

Om het even in een voetbalterm uit te drukken een loepzuivere hattrick voor de 19-jarige Daan Stevens. “In Meulebeke raakten we met elf voorop”, blikt de pion van Acrog-Tormans terug naar vorige zaterdag. “Drie ronden van het einde kon ik met Michiel Dieleman een gaatje slaan. Meer dan tien seconden kregen we niet. Met een kanjer als Rutger Wouters in de achtervolging moesten we vol gas blijven geven. In de sprint klopte ik Dieleman vrij gemakkelijk.”

Ook zondag trok Stevens naar West-Vlaanderen. In Ichtegem werd een parcours geserveerd dat best pittig is. “Bovendien stond er vrij veel wind”, gaat Stevens verder. “Eerst raakte ik met een Noor voorop. Vier man sloot aan, daarna nog eens vijf of zes renners, maar in de finale bleven we nog met vijf overeind. Die ene Noor bleef maar aanvallen. De anderen keken naar mij om te reageren. Ik heb me dan maar op kop gezet en het afgemaakt.”

Kemmelberg én Moeren

Goed voor zijn derde zege op vier wedstrijden. Benieuwd wat Daan Stevens waard is in grotere koersen. Vrijdag rijdt hij de Youngster Coast Challenge, een UCI-koers voor beloften tussen Bredene en Koksijde met onder meer een doortocht op de Kemmelberg en een passage door de winderige Moeren.

“Dat is de belangrijkste koers uit deze periode van het jaar”, beseft Daan Stevens. “Het deelnemersveld, met heel wat opleidingsploegen van teams uit de World Tour, zal bijzonder sterk zijn. In die Youngster Coast Challenge wil ik goed zijn. Inderdaad, misschien zal ik na die drie op drie al een beetje geviseerd worden. Geen probleem, daar kan ik wel mee omgaan.”

Zondag staat een interclub in eigen streek op het programma. Voor Acrog-Tormans is de Grote Prijs Wilfried Peeters belangrijk. “Acht kansen op tien wordt het in Mol een sprint met een vrij grote groep, maar als het kan ga ik het niet op zo’n sprint laten uitdraaien”, weet Stevens die op zondag 27 maart met een Vlaamse selectie Gent-Wevelgem voor beloften (Kattekoers) zal afwerken.

