Daan Soete sluit BK als tiende af: “Zonder lekke band in ronde drie zat vijfde, zesde of zevende er zeker in”

veldrijden eliteDaan Soete kende op het BK in Meulebeke een uitstekende start, maar kon zich door een lekke band niet handhaven in de top tien. Vanuit de achtergrond keerde de pion van Group Hens-Maes Containers toch terug naar plaats tien.

Vrij kort na de start van het BK verscheen Daan Soete aan de kop van de wedstrijd. Heel lang bleef hij daar niet, want Laurens Sweeck - de uittredende kampioen - nam het commando over. Met in zijn zog Wout van Aert, die al snel alleen voorop raakte. Achter hem werd de strijd om plaats twee, eerst tussen Sweeck en Toon Aerts en in de tweede koershelft tussen Aerts en Michael Vanthourenhout, spannender. Al leek Van Aert na tweederde cross wat van zijn voorsprong te moeten inboeten.

Soete was dan uit de top tien getuimeld. “Ik was heel goed vertrokken, maar in de derde ronde kreeg ik net voorbij de passage aan de aankomst een lekke band”, verduidelijkte Soete. “Daardoor verloor ik veel tijd én heel wat plaatsen. De brug en de heuvelzone moest ik met een platte band nemen. Waardoor ik ook heel wat kracht verspeelde. Ik had het in het gezelschap van jongens waar ik normaal nooit bijzit, twee ronden lastig. Ik zat ook vaak alleen. Toen ik in een groepje belandde, kon ik even op adem komen. De laatste twee ronden kwam ik er opnieuw door.”

WK-selectie hangt af van Van Aert

En begon Soete op te schuiven. In de finale kwam plaats tien in zijn vizier. Hij greep die voor de neus van ploegmaat Lander Loockx en Timo Kielich, de eerste belofte. Niettemin zakte de 26-jarige veldrijder uit Grobbendonk niet naar Meulebeke af om tiende te worden. “Toen ik lek reed, zat ik bij Quinten Hermans, die ook zijn snelle start wat bekocht”, ging Soete voort. “Zonder die lekke band had ik vijfde, zesde of zevende moeten kunnen vasthouden.”

“Of een eventuele WK-selectie onder druk komt, weet ik niet. Dat zal afhangen van het feit of Wout van Aert de Wereldbeker wint. In dat geval mogen negen Belgen naar Oostende. Doet Wout dat niet, komt mijn selectie waarschijnlijk in gevaar. Dan kan het nog spannend zijn tussen een paar jongens en krijg ik pas na Overijse duidelijkheid.”

