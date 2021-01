Daan Soete blikt vooruit op het BK: “Na Van Aert en Vanthourenhout is veel mogelijk”

Door een sleutelbeenbreuk opgelopen bij een val in Heusden-Zolder kon Daan Soete vorig jaar niet deelnemen aan het Belgisch kampioenschap veldrijden in Antwerpen. Zondag in Meulebeke is hij van de partij. De crosser van Group Hens-Maes Containers wil zijn WK-kandidatuur kracht bijzetten.

Af en toe scoort Daan Soete uitstekend in een BK. Bij de junioren pakte hij in Hooglede-Gits de driekleur, bij de beloften werd hij in Lille tweede en bij de profs pakte hij drie jaar geleden in Koksijde brons na Wout Van Aert en Laurens Sweeck. Kruibeke het jaar nadien werd niets. “Een parcours dat me absoluut niet lag”, herinnert Soete zich nog goed. “Denk dat ik in het zand één van de betere Belgen ben. Dubbel jammer dat ik er vorig jaar op Linkeroever niet bij was. Het WK is over enkele weken in Oostende. Een selectie afdwingen moet mogelijk zijn. Want zowel op het EK in Rosmalen als in Wereldbekers hoorde ik tot de betere crossers van het land.”

Dag van BK altijd speciaal

In Wereldbekers leek de 26-jarige Soete abonnee voor plaats acht te worden. In de blubber van Dendermonde speelde hij dat abonnement kwijt. “Die dag had ik de benen niet”, zucht de veldrijder uit Grobbendonk. “Mijn rug blokkeerde. Vandaar dat ik vorige week enkele crossen oversloeg. Tegen de Wereldbeker in Hulst was mijn rug weer in orde. Woensdag heb ik nog een stevige training afgewerkt. Zaterdag ga ik opwarmen in het bos. De dag van een Belgisch kampioenschap is altijd speciaal. In het begin van de cross zal het er heel hard aan toe gaan. Het niveau zal hoog zijn, toch ga ik proberen mee te schuiven. Wout Van Aert is topfavoriet, Michael Vanthourenhout leunt dichtst bij hem aan. Achter hen is volgens mij veel mogelijk. Ik probeer de top vijf te halen. Dat kan als ik een goeie dag ken en als ik zowel fysiek als mentaal klaar ben voor deze titelstrijd.”

Omloop met veel variatie

Op een plannetje bekeek Daan Soete de BK-omloop van Meulebeke al even. Veel zand – er is een korte zandbak – vindt hij er niet. “Er steekt een beetje van alles in het parcours”, weet Soete. “Eén slechte passage op een hindernis kan snel vijf, zes seconden kosten.”