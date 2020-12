Daan Soete bereidt zich in eigen streek voor op drukke periode: “Stage thuis proberen nabootsen”

In het klassement van de Superprestige is die zevende plaats vrij veilig. Soete telt tien punten voorsprong op de Spanjaard Felipe Orts. Ook voor hem is er na vier van de acht proeven een kloof. Nummer zes Corné Van Kessel sprokkelde in Gieten, Ruddervoorde, Niel en Merksplas negen punten meer. In Boom probeert de Grobbendonkse crosser de lijn van de Wereldbeker in Tabor door te trekken.

Halfweg de Tsjechische veldrit gaf de pion van Group Hens-Maes Containers een ronde lang het tempo aan. “Ik hing de eerste wedstrijdhelft aan de rekker van een groep van acht”, blikt Soete terug. “De laatste positie is de moeilijkste. Na de bochten moet je altijd meters goedmaken. Vandaar dat ik op een bepaald moment naar de leiding van dat groepje reed. Het is altijd beter dat je iets probeert. Nadien viel ik terug naar positie acht.”

“Met die achtste plaats kon ik best vrede nemen. Mijn achterstand op winnaar Michael Vanthourenhout bedroeg één minuut: best aanvaardbaar. De week voordien had ik op training geen goed gevoel, maar het weekend was best oké. Ook in Kortrijk, maar daar reed ik de tweede ronde net voorbij de materiaalpost lek. Nadien heb ik nog enkele ronden goed doorgereden. Zodat ik snelheid in de benen had voor daags nadien in Tabor.”

Boom voor explosieve types

Waar hij dus achtste werd. Vorig jaar haalde Soete op De Schorre in Boom het einde niet. “Goed weet ik het niet meer, maar ik denk dat ik pech kende”, aldus Soete. “Het is een omloop voor de explosievere types. Als het regent, kan het heel glibberig worden. Helemaal fris kom ik in Boom niet aan de start. Normaal werk ik deze periode in Spanje een stage af. Door de coronacrisis is dat niet mogelijk. Ik probeer de stage thuis na te bootsen. Dus iets harder trainen deze week omdat er een periode met veel crossen aankomt. Ik doe ze niet allemaal. Bredene en Gullegem laat ik wellicht schieten, al ligt dat nog niet vast.”