Daan Matterne wilt met KVK Tienen opnieuw met de zege aanknopen tegen middenmoter Francs Borains: “Coach Hias heeft tegenwoordig keuze te over op de flank”

KVK Tienen zag vorig weekend zijn zegereeks gestuit worden door Jong AA Gent. Maar geen man overboord, want desondanks sluiten de Suikerjongens nog altijd de rij in de linkerkolom van het klassement. Eén plaatsje hoger vinden we Francs Borains, dat komende zondag op bezoek komt in het Bergéstadion.

Doordat Yagan na dik een kwart wedstrijd met een verrekking naar de kant moest, kwam Matterne nog eens meer dan een uur in actie. “Ik mocht op het middenveld postvatten aan de zijde van mijn maatje Claes, dus ik heb me echt wel geamuseerd”, knipoogt hij. “Ik kwam zelfs in de buurt van de gelijkmaker tegen Gent en dat mag je gerust letterlijk nemen. Ik kon net niet genoeg bij de bal en daardoor schampte de poging wat af. Spijtig wel, ook omdat we die puntendeling zeker niet gestolen zouden hebben. Maar goed, wat de ploeg betreft maak ik me niet teveel zorgen. We doen het al een hele tijd uitstekend tussen de lijnen, daar verandert deze ene nederlaag niets aan.”

Wisselspeler

Matterne zelf moet zich ondertussen tevreden stellen met een rol als bankzitter en zoals bij iedere voetballer knaagt dat ergens wel. “Natuurlijk is dit een vervelende situatie en had ik het graag anders gezien, maar ik heb een te goede band met de coach om daar kritiek op te uiten”, reageert hij. “Hij is sowieso degene die beslist en ik kan niet anders dan me daarbij neer te leggen als hij voor iemand anders kiest zoals nu met Arrivas. Alle begrip daarvoor, aangezien Paolo het heel goed doet als wingback. Alleen vond ik van mezelf dat ik ook aan een sterk seizoen bezig was op die positie, vooral dat maakt het een beetje zuur. In het voetbal hangt het soms van kleine zaken af, zoals die onterechte derde gele kaart die ik onder mijn neus geduwd kreeg in Wezet. Daardoor moest ik de derby tegen mijn ex-club OHL missen vlak voor de winterstop en Paolo greep toen zijn kans met twee assists. Ach, de coach heeft tegenwoordig gewoon keuze te over op de flank.”

Geen pannenkoeken

Misschien dat hij door het uitvallen van zijn andere maatje Jochmans opnieuw op speelkansen kan rekenen tegen Francs Borains. “Spijtig dat hij opnieuw is uitgevallen, ik zag hem gisterenavond en hij heeft toch nog een serieus blauw oog”, aldus nog Daan Matterne. “Maar zelf zie ik wel wat er op mij afkomt want ook Kempeneers zal terug helemaal wedstrijdfit zijn. Voor de rest gaan we zoals iedere week onverstoorbaar voor de drie punten. Het zijn natuurlijk geen ‘pannenkoeken’, al zijn ze na die geweldige start dan een beetje teruggevallen in het klassement. In de heenmatch konden we zeker ook op meer aanspraak maken dan die 2-1-nederlaag.”