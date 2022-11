Daan Matterne en KVK Tienen zien Jong Antwerp op een diefje de drie punten pakken in het Bergéstadion: “Match die geen winnaar verdiende”

voetbal eerste nationaleNet wanneer zowel KVK Tienen als het beloftenteam van Antwerp definitief vrede leek te nemen met een billijke puntendeling, kreeg de thuisploeg in de slotminuten nog een tegengoal te verwerken. Een domper, al was er sowieso van enige feestvreugde geen sprake. Daarvoor lieten beide teams gewoon te weinig drang naar voren zien.

Het werd daardoor een wat vreemde wedstrijd, eentje met niet zoveel verhaal ook omdat kansjes eerder schaars waren. “Er was niet zoveel animo nee, vooral in de tweede periode is er nog weinig gebeurd”, zag ook trainer Wouter Hias. “Om die reden verdiende deze match geen winnaar en dan is het jammer dat we in de slotfase toch nog een goal slikken. Hoe het kwam dat we zelf niet zoveel druk konden ontwikkelen? In balbezit was het vandaag gewoon niet goed genoeg. Dat is ieders verantwoordelijkheid, niet alleen die van de creatieve jongens. Nu, zo’n beloftenteams spelen vaak snel en agressief en daar hebben wij het sowieso wat moeilijker mee.”

“Toch zijn er ook verzachtende omstandigheden. Met Naudts en Bentayeb in de spits wilden we zelf voor diepgang proberen te zorgen, maar dat plannetje viel al snel in duigen door de blessure van Arne. En eigenlijk kan Bentayeb ook nog geen negentig minuten aan aan dergelijke intensiteit, alleen misten we voorin ook al de geschorste Claes.”

Lef aan de bal

Het zorgde ervoor dat we als toeschouwer een beetje op onze honger bleven zitten, terwijl de Suikerjongens normaal toch altijd de volle buit beogen. “Ik wil elke match winnen en met mij ook de ploegmaats, daar lag het zeker niet aan”, meent Daan Matterne. “We hebben mijns inziens te weinig gevoetbald van achteruit en iets te veel die lange bal gehanteerd. Daar moeten we het onderling misschien toch eens over hebben, dat we zeker in thuismatchen iets meer lef aan de bal moeten tonen.”

“Of we te veel respect toonden voor de tegenstander? Het is alleszins niet zo dat die 0-4 van tegen Jong Gent nog meespeelde. We hebben sindsdien als ploeg heel wat stappen gezet en krijgen tegenwoordig bitter weinig kansen tegen. Tegen Antwerp gaven we aanvankelijk wel iets te veel ruimte weg centraal, maar dat hebben we goed opgelost door meer in een ruit te gaan spelen in het vervolg.”

Krampen in kuit

De Tiense uitblinkers situeerden zich door het geringe aantal kansen vooral achterin, met een sterke Bergiers en wingback Matterne die zich zowel verdedigend als aanvallend kon tonen. “Ik voelde me ook goed tussen de lijnen, al kreeg ik op een gegeven moment wel af te rekenen met krampen in de kuit”, laat hij nog weten. “Dat heeft op zich niets met mijn fysieke paraatheid te maken, eerder met mijn steunzolen vermoed ik waarvoor ik dringend nog eens een check-up moet laten doen. Voor het overige vind ik mezelf sowieso wel een constant seizoen spelen en het klikt ook met iemand als Bergiers in mijn rug. Op naar Ninove dus, waar we opnieuw voor de overwinning zullen gaan. Beloofd.” (knipoogt)

