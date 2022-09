Daan Matterne en KVK Tienen vol aan de bak tegen leider RAAL La Louvière: “Spelen met een ‘alles of niets’-mentaliteit”

Makkelijker gezegd dan gedaan dat laatste, want dit La Louvière is geen concurrent voor een plekje in de veilige middenmoot maar wel een onvervalste titelkandidaat. “Ik reken ze alvast bij de titelpretendenten, wat dat betreft zegt hun 9 op 9 met daarbij een zege tegen Patro Eisden genoeg”, is Daan Matterne op zijn hoede. “Ik denk ook wel dat ze vooraf die uitgesproken ambitie hadden om mee te doen voor de knikkers, dus we gaan ons tenen mogen uitkuisen in eigen huis. Ik hoop vooral dat we die match ingaan met dezelfde ‘alles of niets’-mentaliteit waarmee we eind vorig seizoen datzelfde Patro over de knie legden. Maar goed, het zal dan wel beter moeten als tegen Gent, daar is iedereen het over eens.”

Verloren zaterdag

Na die 0-4-bolwassing stond de ontgoocheling ook bij de flankspeler op het gezicht te lezen. “De teleurstelling was toen effectief heel groot”, knikt hij. “Niet alleen de score kwam hard aan, daarnaast was er ook mijn wissel halverwege die nog door mijn hoofd spookte. Alleen al daarom wilde ik zo graag dat die match in Boom was doorgegaan, want ik was nog extra gebrand op een goede prestatie. Vooraleer de wedstrijd vorige zaterdag evenwel goed op gang was gefloten, klonk alweer het eindsignaal omdat de lichten waren uitgevallen. Even dachten we nog te kunnen herbeginnen, maar het werd snel duidelijk dat het een euvel was dat niet meteen hersteld kon worden. Ergens voelde dat aan als een verloren zaterdag, want buiten wat loslopen ‘s morgens probeer je toch zoveel mogelijk te rusten met zo’n avondmatch in het verschiet. Of we nu hopen op een 0-5-forfaitzege? Tja, het zou ons alleszins heel goed uitkomen, want met ons drukke programma zullen er maar weinigen staan te springen om op een weekdag terug naar ginder af te reizen.”

Vier keer trainen

Als leerkracht LO is ook voor Matterne het schooljaar ondertussen begonnen en dat is toch wel een beetje aanpassen zo blijkt. “Na twee maanden vakantie is het verschil wel vrij groot moet ik zeggen, al kan het nooit geen kwaad dat er terug wat meer routine in het dagelijkse leven sluipt”, knipoogt hij. “Maar we trainen dit seizoen terug vier keer en die combinatie met lesgeven is best wel pittig. Langs de andere kant zou ik het voetbal niet kunnen missen. Het zijn vooral de verplaatsingen die voor extra vermoeidheid zorgen. Eens je aan het trainen bent, vergeet je dat gelukkig heel snel en krijg je er zelfs extra energie van terug. Nee, ik voel me best wel goed in mijn vel, helemaal klaar om het team vooruit te helpen op mijn geliefkoosde linkerflank.”