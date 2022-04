Daan Matterne en KVK Tienen gaan resoluut voor zege én het behoud op bezoek bij Thes Sport: “Vertrouwen is intact”

Als ze bij KVK Tienen effectief nog die ene overwinning nodig hebben om zeker te zijn van het behoud in eerste nationale, dan krijgt het daar komend weekend een uitgelezen kans toe. Tegenstander Thes Sport heeft in die laatste twee wedstrijden sowieso niets meer te winnen of verliezen. Fingers crossed dus.

De vraag is met welk gevoel de Suikerjongens naar Tessenderlo zullen afreizen na de 0 op 6 van de voorbije weken. “Als het aan mij ligt, trekken we toch met het nodige vertrouwen naar ginder”, klinkt Daan Matterne strijdvaardig. “Het is ook niet dat we tegen Luik per se een slechte wedstrijd gespeeld hebben. In balverlies hebben we ons plannetje lange tijd tot in de puntjes kunnen uitvoeren. Alleen hadden zij die extra klasse in huis die in dat laatste kwart het verschil maakte. We gaan komende zaterdag wel iets meer moeten brengen in balbezit, maar ik ben ervan overtuigd dat we dat ook gewoon zullen doen.”

Zelf winnen

“Ik hoop vooral dat we zelf dat behoud kunnen veiligstellen, veeleer dan te moeten rekenen op het falen van met name Rupel Boom”, gaat Matterne verder. “Op zich denk ik wel dat Boom nu twee keer op rij moet winnen om ons nog voorbij te kunnen steken. Maar goed, het is niet onze intentie om nu nog eens twee keer in het zand te bijten, dat zou hoe dan ook een einde in mineur zijn. Voetbal gaat om winnen en daar zie ik ons zeker toe in staat als we 110% gefocust en op niveau zijn.”

Op de sukkel

In deze cruciale fase van het kampioenschap blijft Matterne helaas niet gespaard van blessures, al stond hij tegen Luik wel opnieuw aan de aftrap. “Ik sukkelde met een klein scheurtje in de ligamenten, maar heb keihard gewerkt om terug fit te geraken. Vlak voor Winkel Sport bleef ik evenwel steken in het kunstgras en in de aanloop naar Luik sloeg mijn enkel dan weer blauw uit na een duel met Chantrain op training. Een vijftal pijnstillers zorgden er gelukkig voor dat ik een dik uur kon spelen, al hoop ik nu wel op een rustige week (lachje).”

Bijgetekend

Los van het sportieve raakte onlangs bekend dat na Kempeneers ook Claes én Matterne alsnog bijtekenden in Tienen. En dat terwijl beiden al aangegeven hadden naar Tempo Overijse te verkassen. “Tja, als je dan hoort dat Pieter zich bedenkt, dan begin je ook zelf te twijfelen”, geeft Daan Matterne aan. “Achteraf gezien heb ik te snel beslist, want onder coach Hias is er veel veranderd en sta ik opnieuw in de ploeg. Uiteindelijk ben ik na wikken en wegen toch op mijn beslissing teruggekomen en koos ik voor mezelf en mijn carrière. En voor Tienen uiteraard, de keuze van m’n hart. Het is niets iets waar ik trots op ben, maar ik ben wel samen met Andries zelf tekst en uitleg gaan geven in Overijse.”