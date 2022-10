Daan Hooreweghe na 5-0-zege tegen FC Poesele: “Overwinning komt net op tijd”

Tweedeprovincialer VK Knesselare beet dit weekend stevig van zich af. Het stuurde FC Poesele met een zware 5-0-nederlaag huiswaarts. Daan Hooreweghe was de man van de match. Hij legde er vier in het mandje en was na afloop dan ook heel tevreden.

“We waren de voorbije weken toch wat weggezakt. We bleven op een 1 op 12 steken en voelden wel dat puntengewin heel erg nodig was. We wisten dan wel dat Poesele onder zijn waarde geklasseerd stond, maar vooraf wilden we toch de drie punten op zak steken. We hadden van bij de aftrap een goed gevoel, hadden veel balbezit en gaven nauwelijks wat weg. Na een kwartier glipte ik door de verdediging van Poesele en opende ik de score. We hielden nadien de wedstrijd vrij goed onder controle en toen ik op slag van rust die bonus verdubbelde voelde ik wel dat een zege er zat aan te komen. Je voelde ook wel dat dit bij Poesele voor wat verslagenheid zorgde.”

Dario De Cuyper

Na de rust liep Knesselare gezwind verder uit. Het duo De Cuyper-Hooreweghe deed Poesele pijn. Hoorweghe weet dat hij aan De Cuyper een goede spitsbroer had en heeft. “Bij de rust vroeg onze coach vooral om scherp te blijven enerzijds en het af te maken in de omschakeling anderzijds. Wij hebben die taken perfect uitgevoerd. Achterin vormden Gillian Goosens en Yarne Van Huffel een heel centraal duo en vooral de snelle omschakelingen via Dario De Cuyper bezorgden Poesele problemen. Bij de derde glipte hij zelf door de verdediging, terwijl hij zowel de assist voor de 0-4 en de 0-5 voor zijn rekening nam. Het is mijn eerste hattrick in tweede provinciale en natuurlijk doet dat deugd. Maar dat is natuurlijk een zege van een sterk collectief. We staan nu weer netjes in de middenmoot en hebben toch wat marge op de bedreigde ploegen.”

Stefan Van Riel

Coach Stefan Van Riel heeft zijn eerste zege te pakken. Hooreweghe heeft niks dan lof voor Van Riel. “We behoren niet tot de sterkere ploegen in de reeks en dan is een goede organisatie wel wenselijk. Onze coach hamert daarop en we zetten duidelijk stappen. Hij blijft ook rustig en dat helpt de groep ook verder. Dit weekend trekken we naar Lovendegem. Die ploeg staat een stuk boven ons geklasseerd, maar vaak komen we beter voor de dag tegen ploegen die hoger geklasseerd staat. We gaan in ieder geval ons vel duur verkopen.”