Daan Heymans wil in Gent seizoen goed afsluiten: “Nog jaartje Charleroi, hopelijk ziet Venezia dat ook zitten”

De weldra 23-jarige Kempenaar heeft er geen gemakkelijk seizoen op zitten na zijn transfer vorige zomer van Waasland-Beveren naar FC Venezia, dat zich kort na de komst van Heymans verrassend kwalificeerde voor een jaartje in de Serie A. Daar ging nog een serieuze versterking mee gepaard, waardoor de offensieve middenvelder uit Retie uiteindelijk voor een uitleenbeurt opteerde. Hij speelde voor Venezia “slechts” 7 competitieduels en 3 bekermatchen, waarin hij één keer kon scoren. Bij Charleroi voegde hij sinds januari een pak meer wedstrijden aan zijn totaal toe: 10 in de reguliere competitie (met 2 doelpunten), 5 in de play-offs (met 1 goal).

“Ik mag dus best op een geslaagde tweede seizoenshelft terugkijken”, zegt Heymans. “Zeker in de play-offs haalde ik echt weer mijn beste niveau, al moet ik eerlijk bekennen dat de match van vorige zaterdag tegen KV Mechelen zowat mijn minst goeie moet geweest zijn. Maar in elk geval hoop ik straks in Gent op een positieve noot het seizoen af te sluiten. Of dat met een zevende of achtste plaats in de eindstand zal zijn is op zich minder belangrijk, maar voor het gevoel zou puntengewin zeker niet verkeerd zijn.”

Bij het opmaken van de huurovereenkomst tussen Venezia en Charleroi werd een termijn van anderhalf seizoen overeengekomen. Toch is het niet helemaal zeker dat Daan Heymans straks in het Zwarte Land blijft. Venezia zakt immers terug naar de Serie B en roept de Kempenaar misschien eerder terug.

“Ik zal moeten horen hoe Venezia het verder ziet”, bedenkt hij. “Maar ik hoop dat ze het ook zien zitten dat ik nog een jaartje langer in Charleroi blijf. Zelf had ik op een uitleenbeurt van achttien maanden aangedrongen omdat het bestuur van Charleroi dat verkoos, en omdat je toch altijd moet afwachten hoe die eerste zes maanden verlopen. Dat is uiteindelijk heel vlot gegaan. Mensen die me al langer volgen bevestigen dat ik in die zes maanden Italië veel balvaster ben geworden en dus zeker ook stappen vooruit heb gezet. In Charleroi speel ik nu doorgaans lager dan vroeger bij Waasland-Beveren. Door mijn vele goals vorig seizoen dachten sommigen dat ik eerder aanvaller dan middenvelder was geworden, nu geldt het tegenovergestelde. Maar ik ben tevreden over mijn statistieken. Uiteindelijk zijn de matchen in play-off 2 het hoogste niveau waarop ik speelde en mijn prestaties daarin stellen me gerust. Nog even doorduwen, dan van de vakantie genieten en vervolgens weer knallen.”