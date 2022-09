Daan Debouver (Winkel Sport): “Eerste competitienederlaag zo lang mogelijk uitstellen”

De 28-jarige in Dentergem wonende Daan Debouver is aan zijn derde seizoen op Terschueren toe. “Met dat heel korte coronaseizoen inbegrepen uiteraard”, lacht de ex-speler van Mandel United, Deinze, RC Mechelen en de jeugd van Club Brugge. “We kunnen inderdaad spreken van een prima start, want iedereen had bij aanvang van de competitie zeker voor een elf op vijftien getekend. We zijn ook nog altijd ongeslagen en willen die eerste competitienederlaag zo lang mogelijk uitstellen. De punten die reeds op ons conto staan, kunnen ze ons niet meer afnemen.”

Zuur puntenverlies

“Toch heerste er vorige week wat ontgoocheling in ons kamp. We kwamen immers thuis tegen VK Ninove niet verder dan een 0-0-gelijkspel. Een match die we altijd winnend hadden moeten afsluiten. We waren negentig minuten dominant, maar kwamen spijtig genoeg niet tot scoren. Twee verloren punten, maar gelukkig hadden we in de voorbije opdrachten al wat punten verzameld. Zondag trekken we naar VK Tienen en willen we ongeslagen blijven. In onze reeks is één punt op verplaatsing altijd een goed resultaat, maar met onze mentaliteit gaan we wekelijks toch voluit voor winst. “

Bredere kern

“We konden op ons positief elan van de tweede ronde van vorig seizoen doorgaan. Een goede zaak, want het bestuur leverde uitstekend werk. Quasi geheel de kern werd behouden en aangevuld met enkele doelgerichte versterkingen. Zo beschikt ons trainersteam nu over een bredere kern en is onze bank in vergelijking met vorig seizoen veel sterker geworden. Die brede en evenwichtige kern is zeker een extra wapen om er ook dit seizoen een mooie campagne van te maken. Een seizoen waarin we hopen vooral naar boven te kunnen kijken en ons geen zorgen om degradatie te moeten maken. Voor mijzelf loopt het ook lekker. Als aanvallende middenvelder wist ik al drie keer de weg naar de netten te vinden.”

