Daan De Saedeleer en VHL gaan zwaar onderuit in Gent: “We hebben veel weggegeven”

Haasrode Leuven is er niet in geslaagd om een derde overwinning op rij te boeken. Zaterdagavond werd op bezoek bij Gent zwaar met 3-0 verloren. De Leuvenaren doen zo een zeer slechte zaak in de strijd om plek vier.

“We begonnen iets te zwak aan de wedstrijd, waardoor we in de eerste set al snel op achterstand kwamen”, doet Daan De Saedeleer het verhaal. “Dit probeerden we nog recht te trekken en naar het eind van de set waren we al terug wat beter en energieker bezig. Set twee startten we goed met een voorsprong en een paar goede opslagbeurten. Dit hielden we vast tot in de 20 en dan werd het in receptie wat moeilijk waardoor we onder de serve Vandecaveye uit gingen.”

“Set drie was dan weer een pak beter. Er was echt de wil voor een comeback die er ook lijkt aan te komen, maar wanneer het spannend werd, gingen we nog eens onderuit in de serve van Vandecaveye. Al bij al een wedstrijd waar wij veel uit handen hebben weggegeven vooral in de tweede en derde set.”

Had er meer van verwacht

“Dat het wel een pijnlijke 3-0 was? Ja, ik ben zeer ontgoocheld, zeker omdat ik het gevoel had dat er meer in zat en we ook naar daar gingen om te winnen. Makkelijk spelen in Gent is het nooit, maar ik had er toch meer van verwacht.”

In de strijd op plek vier in het klassement wordt het door deze nederlaag zeer moeilijk voor VHL. Ze staan na negen wedstrijden op de vijfde plaats met elf punten. Nummer vier, Menen, telt veertien punten, maar heeft wel twee wedstrijden minder gespeeld. De derde plaats is voor Aalst, dat net als VHL negen wedstrijden gespeeld heeft, maar wel al vijftien punten wist te sprokkelen.

Het wordt moeilijk

“Het klopt dat het moeilijk wordt. Menen pakte twee punten tegen Maaseik, waardoor wij zeker alles nog moeten winnen en moeten stunten tegen de toppers. Als Aalst of Menen ergens nog punten laten liggen en wij winnen tegen hen is de vierde plaats wel nog steeds mogelijk.”

“Het is zaak om snel te bekomen van deze opdoffer. Ik denk echter ook wel dat een week hard trainen met als doel winnen in Menen al snel deze match wat laat vergeten. We hebben nu eenmaal verloren, maar moeten direct kijken naar de matchen die we moeten winnen en hier dubbel zo hard voor gaan”, besluit De Saedeleer.