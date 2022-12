Daan De Saedeleer en Haasrode Leuven sluiten 2022 af met zege tegen Borgworm: “Er zit nog een mooi seizoen met veel vechtlust aan te komen”

Het was even schrikken voor Haasrode Leuven toen Borgworm woensdagavond de eerste set (18-25) wist te pakken. De Leuvenaren zetten echter orde op zaken en wonnen uiteindelijk nog vlot met 3-1. Een voorbode van een goed 2023?

“We begonnen minder - serverend en aanvallend - en lieten in set één Borgworm de bovenhand nemen”, doet Daan De Saedeleer het verhaal van de laatste wedstrijd. “In set twee, drie en vier (25/13, 25/17 en 25/18) konden we het ons niet permitteren om nog een set te verliezen als we de drie punten wilden pakken.”

“We gingen in die sets aanvallend dan ook veel beter spelen. Tuerlinckx kwam er wel door en Peters ook. Onze serve was veel beter en Borgworm had het receptioneel zwaar. Doorheen de wedstrijd was het blok op de hoeken beter dan in het midden waar voornamelijk alleen touches gebeuren.”

“Hoe ik die mindere start verklaar? Het was eerder een opeenvolging van individuele fouten waardoor we zelf een te hoge foutenlast hadden. De scheidsrechter hadden we in set één ook niet mee toen deze enkele fouten maakte. Dat we gelukkig wel snel orde op zaken hebben gesteld? Ja, we begonnen zeer goed aan set twee en konden dat blijven doortrekken ondanks de druk dat er geen set meer verloren mocht worden.”

Rocky start

Het einde van het jaar is traditioneel ook het moment om even terug te blikken op de start van het seizoen. “Een start waarbij we zeker wat punten hebben laten liggen tegen Gent. Daarna hebben we ons goed herpakt en bleven we punten pakken. Zelfs bij Maaseik haalden we twee punten binnen. Nadien schoten we tekort tegen Menen en eindigden we met een mooie drie punten om nu op een gedeelde tweede plaats - Maaseik heeft wel één match minder - te staan. Een rocky start dus, maar toch nog een mooi einde van de eerste seizoenshelft.”

“Ik denk dat er nog een mooi seizoen met veel vechtlust aan zit te komen waarbij wij voor elk punt zullen gaan om zo een goede eindpositie te bemachtigen. Nu vooral batterijen opladen? Klopt. Iedereen kan fysiek wel wat rust gebruiken en met die vier dagen met kerst en twee met oud en nieuwjaar. Super lang is de break dus niet, maar training is ook belangrijk om het balgevoel hoog te houden en om klaar te zijn voor Roeselare.”

“We beginnen 2023 (zaterdag 7 januari) meteen tegen de sterkhouder. Het kan wel eens een mooie match worden als wij ons niveau halen. Wat jullie me mogen wensen voor het nieuwe jaar? Goede examens en een top 4, liefst 3", besluit De Saedeleer met de glimlach.