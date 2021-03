Daam Foulon (Benevento) schenkt zichzelf vervroegd verjaardagscadeau met stunt tegen Juventus en Ronaldo: “Het dringt nog niet goed door”

VoetbalDaam Foulon wordt vandaag (dinsdag) 22 jaar, maar het mooiste cadeau bezorgde de verdediger zichzelf zondagavond al. De Mechelaar (ex-Waasland-Beveren) stond in de basis bij Benevento en veroverde in Turijn de scalp van Juventus en Cristiano Ronaldo, 0-1 werd het. Een memorabele, maar vooral broodnodige overwinning in de strijd om het behoud.

Uitzinning van vreugde waren de bezoekers. Na elf matchen zonder overwinning ging de promovendus uitgerekend in Turijn winnen van Juventus. Daam Foulon, een kwartier voor tijd naar de kant gehaald door coach Filippo Inzaghi, kneep zich daags na de stunt nog eens in de arm. “Ik kan het nog altijd niet goed geloven”, glundert hij. “Na zo'n lange reeks zonder zege was de ontlading heel groot. Dat ons team veel passie uitstraalt? Absoluut! En ik ben zelf ook iemand die zich helemaal laat gaan op zo'n moment. De zege was de kers op mijn verjaardagstaart.” (lacht)

Degradatiestrijd

Behalve mooi en memorabel was de overwinning van Benevento in Turijn ook gewoon van groot belang. Na een degelijke start sprokkelde de promovendus na de jaarwisseling amper 8 punten en verzeilde in de degradatiestrijd. “Elke ploeg kent wel eens een dipje in het seizoen” zegt Foulon. “Het belangrijkste was dat we ondanks de moeilijke weken toch keihard bleven werken als groep en daar zijn we voor beloond. Niemand bij Benevento had verwacht dat we dit seizoen bij de eerste tien zouden eindigen. Daarin waren we heel realistisch. Door te winnen van Juve sloegen we een kloof van zeven punten met de degradatiezone en dat is een prima rangschikking.”

“Ook ikzelf mag nog steeds tevreden zijn over mijn debuutseizoen in de Serie A. Enkele weken geleden werd ik tegen Verona na een vroege invalbeurt ook opnieuw gewisseld door de coach, maar dat was gewoon een slechte match van me. Zoiets hoort bij mijn groeiproces en dan ben ik heel blij met een prestatie zoals die van zondag. Maar of dat volstaat om ook tegen Parma in de basis te staan, durf ik niet te zeggen.” (lacht)

CR7

“Of ik extra nerveus was om tegen Ronaldo te spelen? Niet echt. Als je al tegen Roma en Napoli voetbalde, weet je dat het ook een moeilijke avond wordt tegen Juventus. Maar hij is natuurlijk wel iemand met wie ik ben opgegroeid doorheen zijn carrière en waar ik enorm naar opkijk. Door zijn spel, maar ook omwille van hoe hij leeft voor de sport. Het maakt de stunt alleen maar specialer.”

Eerste cap

Een jonge, linksvoetige, Belgische verdediger die veel minuten maakt in de Serie A. We zouden ons gaan afvragen waar Daam Foulon blijft in de selectie van Roberto Martinez? “Alles op z’n tijd”, blijft Foulon rustig. “Ik kan er alleen voor zorgen dat ik klaar ben als het moment van de eerste selectie aanbreekt.”