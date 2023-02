Cyril Ngonge speelt woelige exit bij Groningen van zich af bij Verona en scoort meteen bij basisdebuut tegen Lazio Roma (1-1): “Geen tijd voor spelletjes”

voetbal belgen in het buitenlandCyril Ngonge stond maandagavond voor het eerst in de basis bij Verona in de wedstrijd tegen Lazio en hij bedankte voor dat vertrouwen met zijn eerste competitiedoelpunt in de Serie A. De 22-jarige Ukkelaar (ex-Club Brugge) maakte deze winter de overstap van FC Groningen nadat hij er op een zijspoor was geraakt omwille van extrasportieve redenen.

Ngonge zou na de verloren wedstrijd tegen Fortuna Sittard en bij het ingaan van de WK-break aanwezig geweest zijn op een feestje dat uitliep tot in de vroege uurtjes. Toen hij daags nadien te laat op de club arriveerde, werd hij prompt weer huiswaarts gestuurd. ‘Dronken’, zo meldden bepaalde media. Omdat het naar verluidt niet het eerste conflict was waarbij onze landgenoot was betrokken, besloten beide partijen uit elkaar te gaan.

Niet dronken

“Er is veel verschenen in de pers en veel was niet waar, zegt de aanvaller, die drie keer scoorde in elf wedstrijden voor Groningen. “Na de wedstrijd tegen Fortuna gingen we met het hele team op stap omdat we wisten dat er heel wat jongens zouden vertrekken tijdens de winter. We hadden dan wel verloren, maar vormden natuurlijk wel nog een team. Het werd laat op de avond en ik kwam inderdaad te laat aan op de club daags nadien. Daarom ben ik naar huis gestuurd. Maar dronken? Dat was ik in geen geval. Groningen heeft me toen zelf nog met de auto weer naar huis laten vertrekken. Dat zou niet de beste beslissing zijn geweest als ik echt dronken bleek. Maar het kwaad was geschied en ik ben wel teleurgesteld in de clubleiding dat ze me niet in bescherming nam. Daarom gingen we rond de tafel zitten en waren we het erover eens dat het beter was om elk onze eigen weg te gaan.”

Verona

Verona bood een uitweg en zo zet Ngonge zelfs nog een stap vooruit van Nederland naar een van de Europese topcompetities. “Dat mag je wel stellen”, zegt hij. “Het was een kans die ik met beide handen moest grijpen. Ik ben hier nu een drietal weken en ik kan alleen maar zeggen dat het de stap was die ik nodig had. Het is een nieuwe omgeving waar geen vooroordelen rond mijn persoon heersen. Tijdens de gesprekken hier haalden de verantwoordelijken dat ook nadrukkelijk aan. Het maakte hen niet uit wat er al over mij verscheen, ze wilden me voor mijn kwaliteiten.”

Degradatiestrijd

Die mag Ngonge nu aanwenden voor de degradatiestrijd, want Verona staat nog altijd op twee na laatste in de Serie A. Al mag het wel vertrouwen putten uit de resultaten in 2023. Van de veertien punten die het tot dusver verzamelde, behaalde het er negen dit kalenderjaar. Ngonge zelf zag zijn nieuwe werkgever zelfs nog niet verliezen. Bij de 2-0-zege tegen Lecce bleef hij nog de op bank, maar op bezoek bij Udinese (1-1) kreeg hij een kwartier en afgelopen maandag werd hij halfweg de tweede periode naar de kant gehaald tegen Lazio na een sterk debuut als titularis. De kloof met Spezia, het nummer 17 in de stand, bedraagt nu nog vier punten. Salernitana, de tegenstander van volgende maandag, telt drie puntjes meer.

“Winnen is noodzakelijk”, beseft Ngonge. “Maar als we spelen zoals tegen Lazio ben ik ervan overtuigd dat we meer kwaliteit in de ploeg hebben. We hoeven onszelf geen extra druk op te leggen. Natuurlijk hoop ik opnieuw mijn steentje bij te kunnen bijdragen, maar dan is het aan mij om dat te laten zijn tijdens de trainingsweek. Ik ben hier om heel hard te werken. Net zoals de rest van de kleedkamer trouwens. De honger is heel groot. Vanaf de eerste dag dat ik hier binnenstapte, zag ik in ieders ogen de drang om Verona in de Serie A te houden. Er is geen tijd meer voor spelletjes.”

Droomdebuut

Het harde werk loonde overigens al na drie weken, want Ngonge kopte tegen Lazio bij zijn debuut in de basis meteen ook zijn eerste competitiegoal tegen de netten. “Een droomdebuut”, bevestigt hij. “Om in het eigen stadion, voor eigen de fans te scoren tegen zo’n grote ploeg voelt fantastisch. Want je speelt niet tegen de laatste hé? Bij Lazio lopen jongens rond die zestig miljoen euro waard zijn. Maar we streden als elf soldaten en waren nooit onder de indruk van de omstandigheden of de tegenstander. Die mentaliteit moet ons over de streep trekken”

“Bevestigen is de boodschap en dan hoop ik hier mee te kunnen schrijven aan een mooi verhaal. In tegenstelling tot wat hier en daar verscheen, tekende ik hier niet tot de zomer met twee jaar optie, maar wel voor twee en een half jaar met twee jaar optie. Verona sprak daarmee veel vertrouwen in mij uit en daarvoor wil ik hen iets terug geven. Alle focus ligt op het behoud.”