Cyriel Dessers na gelijkspel tegen Standard: “Klaar om Onuachu te vervangen als hij vertrekt”

Racing Genk leek op een nederlaag af te stevenen, maar in het absolute slot zetten invallers Dessers en Eiting een prima aanval op. Uiteindelijk was het de spits die Bongonda de 1-1 aanbood. “De ontlading was enorm”, glimlachte Dessers achteraf. Dat er terug supporters in het stadion aanwezig waren, speelde daar volgens hem een grote rol in. “Het zijn dan wel vijandige fans, toch is het fijner om in zo’n sfeer te voetballen. Het zorgt voor extra emoties. Zéker als je dan in het slot een nederlaag afwendt en een punt kan pakken. Dit geeft een goed gevoel.”

Dessers mocht op het uur invallen voor Paul Onuachu, die zijn goede vorm nog niet te pakken heeft, en deed het goéd. “Wanneer ik mijn kans krijg als titularis? Dat moet je aan de coach vragen”, grijnsde Dessers. “Paul heeft een fantastisch seizoen gedraaid. Blijft hij of niet? Dat is de vraag voor iedereen, en ook voor hemzelf. Maar ik heb laten zien dat ik klaar ben indien hij vertrekt. Genk kan op me rekenen.”

Volledig scherm © Photo News

Eiting: “Blij dat ik bal kreeg van Cyriel”

Op wie Racing Genk ook kan rekenen, is nieuwkomer Carel Eiting. De Nederlander, die overkwam van Ajax, speelde amper drie minuten (plus extra tijd) maar toonde wel zijn voetballende kwaliteiten. Hij gaf de pre-assist bij het doelpunt van Bongonda. “Ik ben blij dat ik het team kon helpen. Ik had veel zin om het veld op te gaan en probeerde iedereen op sleeptouw te nemen. Gelukkig zijn we blijven vechten tot de laatste seconde.”

Eiting en Dessers vonden elkaar blindelings bij de 1-1. “Als middenvelder ben je blij dat je die bal van een spits nog terugkrijgt rond de zestien (lacht). Ik heb ook al meegemaakt dat ik de bal vroeg aan Cyriel en dat hij trapte.”

“Hoe ik mijn eerste minuten in de Belgische competitie verder heb beleefd? Met Ajax had ik hier in Luik al gespeeld in een Europese wedstrijd. Dat was een gekkenhuis. Dit stadion kende ik dus al. Ik heb nog maar enkele minuten gespeeld, maar het is wel duidelijk dat het tempo hier hoog ligt.”

Volledig scherm © Photo News