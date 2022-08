Cynthia Bolingo voelt zich klaar om uit te halen op de Flanders Cup in Kessel-Lo

Voetbal Tweede nationale A Fanno Nijst begint met Olsa Brakel aan bekeravon­tuur: “Croky Cup is voor ons geen bijzaak”

Olsa Brakel en de bekercampagne. Het is in het verleden al meermaals een geslaagde combinatie geweest. Bij iedereen die geel-zwart nauw aan het hart ligt, zit de bekermatch tegen Club Brugge van vorig jaar nog vers in het geheugen. Om nog maar te zwijgen over het mirakel van Brakel tegen Westerlo in 2014 en de thriller nadien tegen KV Mechelen. Die topmatchen zijn evenwel nog ver weg. Zondag staat de bescheiden Waalse tweedeprovincialer Jemappes op het Brakelse bekermenu. Nadien wacht wellicht reeksgenoot Zelzate.

