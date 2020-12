Cynthia Bolingo kiest op het EK indoor voor de aflossing en niet voor de 400m individueel

AtletiekCynthia Bolingo heeft anderhalf jaar gesukkeld met de achillespees, maar lijkt stilaan weer klaar voor topprestaties. Die moeten haar de toegang geven tot de Olympische Spelen van deze zomer in Tokio. Een blessure komt natuurlijk nooit gelegen, maar in dit geval kreeg de Brusselse de kans om volledig te revalideren.

Cynthia Bolingo beleefde bijna twee jaar geleden het hoogtepunt uit haar carrière tot nu toe door op het EK indoor in Glasgow onverwacht zilver te veroveren op de 400m. Voordien had ze in de halve finale een eerste keer het nationaal record verbeterd om dat daarna in de finale scherper te stellen naar 51.62.

“Dat werd een ongelooflijke wedstrijd, waarin ik het goud slechts met één honderdste miste tegen de Zwitserse hordeloopster Lea Sprunger”, zei de atlete die komende maand 28 wordt. “’s Anderendaags nam ik ook nog deel aan de 4x400m met Margo Van Puyvelde, Hanne Claes en Camille Laus, maar het beste was eraf. We liepen als vijfde binnen, ook al in een nieuw nationaal record van 3.32.46.”

De keuze tussen het EK en het WK in zaal moet Cynthia Bolingo alvast niet meer maken, aangezien het tweede in het Chinese Nanking opnieuw uitgesteld werd, ditmaal zelfs met twee jaar. Het EK indoor in het Poolse Torun staat begin maart nog steeds op de kalender, maar in deze coronatijden blijft elke competitie onzeker tot de laatste maand ervoor. Als professionele atlete mag Cynthia Bolingo wel trainen op elke accommodatie, dus ook in de indoorzaal van Louvain-la-Neuve.

Voorbereiding verloopt vlot

“Qua voorbereiding mag ik zeker niet klagen”, zei Bolingo. “Met mijn statuut kan ik overal terecht, zowel in openlucht als in zaal. Toch ligt het in mijn bedoeling een stage in Ivoorkust, meer bepaald in Abidjan, te houden met mijn maatje Ta Lou. Voor de competities ontbreekt het dan weer niet aan vraagtekens. Zo werden de beide ligakampioenschappen in zaal al van de kalender geschrapt. Het voorbije indoorseizoen was ik buiten strijd en dus moet ik absoluut nog scherpe tijden lopen om me te plaatsen.”

Dat zal dan vooral nodig zijn voor de 4x400m, waarvoor de beste tijden van de atleten, die daaraan deelnemen, zouden opgeteld worden om te bepalen welke zes landen startgerechtigd zijn. “Ik zal inderdaad niet starten in de individuele 400m om mijn pezen te sparen”, bevestigde ze.

