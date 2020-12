Cylia Ducoulombier verliest met Kortrijk Spurs op bezoek bij Sint-Katelijne-Waver: “Nog een tweetal wedstrijden nodig om op niveau te geraken”

Kortrijk Spurs had de eerste wedstrijd sinds de herneming van de competitie in Top Division Women wellicht totaal anders voorgesteld. De troepen van coach Benny Mertens kenden een heel moeilijk eerste quarter en waren zo meteen op achtervolgen aangewezen. “Ik denk niet dat we moeten zeggen dat de wedstrijd daar al gespeeld was”, klinkt het bij youngster Cylia Ducoulombier. “Het is wel waar dat we onze start van de match gemist hebben, maar het is niet dat alleen dat het verschil gemaakt heeft.”

“Na enkele weken niet gespeeld te hebben was het niet zo vanzelfsprekend om weer aan de competitie te beginnen. De voorbereiding was ook heel kort. Als je dan ook nog eens op verplaatsing moet spelen, is het zeker nog een stuk moeilijker om tot een goed resultaat te komen.”

Kortrijk won de tweede helft tegen Sint-Katelijne-Waver, maar dat was niet genoeg om de opgelopen achterstand nog weg te werken. “Dat toont inderdaad dat we hen als tegenstander zeker aankunnen”, gaat Ducoulombier verder. “Geef ons nog een tweetal wedstrijden om elkaar terug te vinden op het terrein. Dat hebben we zeker nodig.”

Weinig speelminuten

Ook het spelen zonder publiek maakt het anders dan anders. “Het is heel bijzonder om in een lege zaal te spelen. We moeten toegeven dat we onze supporters gemist hebben na onze slechte start van de wedstrijd.”

Dat het een heel vreemd seizoen wordt, staat nu al als een paal boven water. Kortrijk speelt normaal elk jaar voor een plaatsje in de play-offs, maar dat wordt heel moeilijk nu er slechts vier in plaats van acht ploegen de eindronde spelen. “Over ambities moet je niet bij mij zijn, vraag dat maar aan de coach. We nemen enkele dagjes vrijaf met de feestdagen, maar we kijken al uit naar de volgende wedstrijd. Normaal ging in ook nog bij de U19 en de Two-ploeg spelen dit seizoen, maar gezien de situatie is het enkel in Top Division nu. Daardoor zijn mijn speelminuten ook beperkt en dat is jammer”, besluit Ducoulombier.