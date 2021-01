Cylia Ducoulombier met Kortrijk Spurs onderuit in derby: “Er zullen nog teams in Waregem verliezen”

BASKETBAL TOp division WomenKortrijk Spurs is er niet in geslaagd de derby op Waregem tot een goed einde te brengen. Ondanks enkele sterke individuele prestaties ging de ploeg van coach Mertens zaterdag roemloos ten onder (66-53). Cylia Ducoulombier (14 punten) blonk uit, maar dat leverde haar team niks op.

Kortrijk kende een ontzettend zwakke start van de wedstrijd. Spurs geraakte 15-2 achterop en dat is de ploeg de hele match blijven achtervolgen. “We begonnen inderdaad heel erg slecht aan de derby”, vertelt Cylia Ducoulombier. “We werkten aan een ontzettend laag percentage af, zowel van buitenuit als onder de korf. Neem daar nog eens onze vrijworpen bij - normaal werken we die af aan tachtig à negentig procent, nu haalden we amper de helft - en dan weet je het wel.”

Na de zege van vorige week in de burenstrijd was er vooraf wel de nodige twijfel bij Kortrijk voor de trip richting de buren van Waregem. “Na de sterke partij van Lisa Foucart in de heenmatch wisten we dat het er moeilijk ging worden. Toen Lara Gaspar snel tegen haar vijfde fout aankeek, was het helemaal voorbij.”

Sterke prestaties van de jonge garde

De youngsters van Kortrijk Spurs leverden wel een sterke prestatie af. Dat was ook voor Ducoulombier het geval. Zij eindigde met veertien punten achter haar naam. “Het deed me wel deugd dat ik steeds het vertrouwen krijg van de ploeg”, gaat Ducoulombier voort. “Ik kom met veel minder stress het veld op en dat laat me toe veel vrijer te spelen. Ik voel me steeds beter in de ploeg, ook al weet ik dat het nog veel beter kan.”

In het klassement doet Kortrijk Spurs door deze nederlaag natuurlijk geen goede zaak. De vierde plek lijkt door deze nederlaag nog moeilijk haalbaar. Luik zou wel eens het laatste play-offticket kunnen binnenhalen. “Dit is natuurlijk niet goed, maar dat kan wel eens gebeuren tegen een ploeg uit de kelder van het klassement. We bekijken het wedstrijd per wedstrijd en weten dat er nog heel wat op de agenda staat”, besluit Ducoulombier. “Er zijn nog ploegen die van Waregem zullen verliezen, zeker op hun terrein en als ze hun shots heel goed blijven afwerken.”

