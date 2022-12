Cycling Vlaanderen wijst Vlaams-Brabantse provinciale kampioenschappen toe

Elites zonder contract en beloften + dames

De elites zonder contract en beloften mogen de spits afbijten. Op 29 april rijden zij hun provinciaal kampioenschap in Sint-Martens-Bodegem. Vorig jaar gingen de titels in Galmaarden naar Stef Rogier (elites) en Brent Van Mulders (beloften). Het PK wordt georganiseerd door Wielerclub Bodegem Sportief. Aan ervaring ontbreekt het hen niet. In het verleden stonden ze al borg voor provinciale en Vlaamse kampioenschappen. Ogenschijnlijk komt de omloop over als ‘gemakkelijk’, maar dat is een foute inschatting. Beloften en elites zonder contract rijden samen, maar er zijn twee verschillende podia. De dames komen eerst aan bod, dan de heren.

Nieuwelingen

Een week later is het de beurt aan de nieuwelingen. Hier werken de eerstejaars en de tweedejaars wel een afzonderlijk kampioenschap af. Brend Van Aaeschot (eerstejaars) en Stan Craps (tweedejaars) stonden dit jaar in Boortmeerbeek op het hoogste podium. Op 7 mei wordt er gestreden in Heide-Linter. Wielerclub Heide Sportief tekent voor de organisatie. Ook zij hebben veel ervaring met het organiseren van koersen.

Juniores

Op 14 mei is het dan de beurt aan de juniores. Eerstejaars en tweedejaars strijden samen en er is slechts één podium. Wielerclub De Snelle Spurters staat borg voor een goed verloop van het kampioenschap in Hoeleden. Ook zij beschikken over de nodige expertise. Vorig jaar werd er gestreden op het zware parcours in Galmaarden. Milan De Ceuster pakte toen de provinciale trui. Wellicht zullen snelle mannen nu beter aan hun trekken komen.

Aspiranten

De aspiranten sluiten de meimaand af. Zij worden op 18 mei in Wemmel verwacht. De organisatie werd toevertrouwd aan Sportvrienden Kapelleke. Dit jaar tekenden de Sportvrienden nog voor het provinciaal kampioenschap voor beloften en elites zonder contract. Dertienjarigen, veertienjarigen en vijftienjarigen rijden elk hun eigen titelstrijd.

Dames jeugd

De nieuwelingen en juniores (dames) komen pas later op het jaar aan bod. Hun PK zal doorgaan op 15 augustus in Hoeleden. Concreet betekent dit dat Wielerclub De Snelle Spurters in 2023 twee provinciale kampioenschappen voor hun rekening nemen, want in mei werd hen ook al het PK voor juniores toegewezen.

Elite 3/masters en PK tijdrijden

Momenteel zijn er voor de elite 3/masters en het provinciaal kampioenschap tijdrijden nog geen kandidaten. Er wordt contact opgenomen met mogelijke organisatoren. Concrete data worden later gecommuniceerd.