Cuypers: “Voor de Rode Duivels moet ik nog stappen zetten”

“Als ploeg zijn we vrij tevreden over de loting. Vanuit de media wordt vaak gesproken over haalbare kaarten, maar met deze tegenstander zal het stadion hopelijk goed vol zitten”, aldus de Belgische aanvaller van de Buffalo’s. “Onze kansen? Laat ons er thuis vooral een mooie avond van maken, een goeie prestatie neerzetten en zo een mooie uitgangspositie halen. We moeten er vooral voor zorgen dat de kwalificatie nog mogelijk is in de terugwedstrijd. Ik kijk er alvast enorm naar uit. Het is mijn allereerste Europese campagne. Het is heel mooi om meteen die kwartfinale te kunnen spelen. Dit is zowel collectief als individueel een mooie uitdaging. Volgens mij kan het alleen maar goed uitdraaien.” Na West Ham kan AA Gent mogelijks tegen Anderlecht of AZ Alkmaar uitkomen, maar Cuypers wil vooral niet op de feiten vooruitlopen. “We moeten eerst kijken naar West Ham. Het totaalpakket zit volgens mij goed. Het is een Premier League-ploeg met een prachtig stadion. Voor de fans is het ook een leuke confrontatie.”