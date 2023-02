Cuypers voor clash met Genk: “Hein denkt dat ik teveel tegelijk wil doen”

Vrancken staat intussen met Racing Genk autoritair aan de kop van het klassement. “Nee, het verrast me niet dat hij het zo goed doet. Wouter is iemand die zijn principes heel makkelijk kan overbrengen op een groep. Dat was bij KV Mechelen ook het geval. De ploeg werd telkens beter en beter onder hem.” Bij de Buffalo’s loopt het af en toe moeizaam. “Het is zeker en vast de bedoeling om meer constante in onze prestaties te leggen. We moeten altijd een hoog niveau kunnen brengen. Of dat leeft in de groep? Zeker. Zondag is er een nieuwe kans om een reeks te starten.”

Cuypers is intussen met voorsprong de topschutter van AA Gent. “Ik leg mezelf nooit een doel op, maar elke match is een kans om statistieken te halen. Ik bekijk wedstrijd per wedstrijd waar ik beter had kunnen doen, maar over het algemeen ben ik tevreden. Er zit progressie in, sinds ik terug in België ben. Dat is ook mijn bedoeling, ik wil constant beter worden.” Nochtans zegt Hein Vanhaezebrouck in de media dat Cuypers iets té veel een andere voetballer wil worden. “Daar hebben we heel eerlijk met elkaar over gesproken. Ik ben heel vaak bezig om mijn eigen spel zoveel mogelijk te verbeteren. Ik denk dat hij af en toe het gevoel heeft dat ik teveel tegelijk wil doen. Daar was ik ook niet van geschrokken, het hangt samen met zijn persoonlijkheid. Of ik koppig ben? Ik heb mijn eigen visie, maar we hebben samen naar een oplossing toegewerkt. Ach, mijn carrière was niet op voorhand uitgeschreven. Ik denk dat ik zonder die zelfdiscipline niet zou staan waar ik nu sta. Of ik ooit niet aan voetbal denk? Zelden. Het valt wel beter mee dan toen ik in het buitenland zat. Daar zat ik alleen. Nu heb ik mijn familie hier waardoor ik de mooie momenten met hen kan delen én steun kan vinden wanneer het moeilijker gaat. Ik neem een slechte actie zoals vorige week tegen Cercle minder vaak mee naar huis ook.”