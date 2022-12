Cuypers na gemiste kans AA Gent: “Het is heel frustrerend, er stond maar één ploeg op het veld”

lotto volley league Foutloos parcours voor Knack Roeselare na een nieuwe overwin­ning in Achel: “We hebben de luxe dat we iedereen kunnen opstellen”

In de decembermaand worden meestal de rapporten uitgedeeld. Knack Roeselare verdient wat ons betreft de grootste onderscheiding. Woensdagavond liet de West-Vlaamse ploeg een negende overwinning op rij noteren. De ongeslagen status in de ‘Lotto Volley League’ blijft overeind. Het kalenderjaar 2022 is perfect afgesloten, want ondertussen veroverde het Knackteam een ticket voor de bekerfinale en is de ploeg van coach Vanmedegael nog in de running in de Champions League.

22 december