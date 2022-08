Cuypers maakte z’n eerste voor AA Gent: “Had er liever twee gemaakt én gewonnen”

Het was een echte spitsengoal. Een uitstekende Sven Kums tackelde de bal uit de voeten van Christian Brüls en gaf daarmee de perfecte assist voor Cuypers. Hij legde de bal koeltjes weg in de hoek, een mooie manier om de rekening te openen. “Het is belangrijk dat ik de nul kon wegvegen, maar ik had er dan liever twee gemaakt en gewonnen. Ik kwam dicht bij de tweede met die volley, maar die jongen van STVV legde er letterlijk zijn hoofd voor. Spijtig.” Zijn doelpunt leek op het eerste zicht randje buitenspel, maar Cuypers twijfelde niet. “Ik wist onmiddellijk dat ik niet offside stond bij mijn doelpunt. Ik had die speler niet gezien, maar zoiets voel je. Sowieso mag je niet twijfelen in die situatie.”

Zuur puntenverlies

AA Gent blijft ondanks het doelpunt van de nieuwe aanwinst achter met een teleurstellende twee op zes. Er zat veel meer in tegen zowel Standard als STVV. Vooral in de tweede helft ging het telkens mis. “STVV staat voor heel fysiek spel en daar hebben we te weinig tegenover gezet in de tweede helft. Of het moeilijker was zonder Tarik? De drie posities zijn duidelijk en we hebben ook zo gespeeld tegen Standard, dus ik had er geen problemen mee. We gaan ons nu focussen op de volgende wedstrijd tegen Westerlo en kijken wat we beter kunnen doen. Het seizoen duurt nog lang, maar ik heb vorig jaar vanop afstand kunnen zien dat die punten in het begin van het seizoen kostbaar kunnen zijn. We zullen er niet te veel meer moeten laten liggen", beseft Cuypers. Hij gaf in de twee eerste wedstrijden alvast zijn visitekaartje af. Een werkende spits, zoals Vanhaezebrouck het graag heeft. “Ik ben het type speler die bijna nooit in de mandekking blijft. Als ik in de ruimtes kan duiken, doe ik dat. Ik ben vrij mobiel. Ik voel me goed als ik die meters kan maken.”