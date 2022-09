CT Projectbouw Borgonjon wint met Jonas Smet de Beker van België: “Mooi voor ploeg van drie jaar”

Jonas Smet begon met zes punten voorsprong op Wesley Van Dyck aan de laatste proef om de Beker van België, de Grote Prijs De Lijsterbes in Berlare. Deze interclub werd al in de eerste ronde in een beslissende plooi gelegd. Zes renners kozen het hazenpad. Brent Clé, Mats Omloop, Stijn De Bock, Jens Moens, Tristan Scherpenbergh en Fabrizio Dekoning liepen tot meer dan twee minuten uit. Door krampen haakte Moens voorin af. De andere vijf mochten in de laatste rechte lijn om de overwinning spurten. De Bock haalde het voor Omloop en Clé. Bijna twee minuten later streed het peloton, na Mauro Verwilt, Brent Van der Eycken en Julien Desmarets om de negende plaats. Smet werd twaalfde en eindigde twee plaatsen voor Van Dyck. Eindzege veilig!

Clubranking opgegeven

“Tijdens deze wedstrijd hebben we wat moeten schakelen”, vertelde Benjamin Verraes na afloop. “Voor de start hadden we ook nog uitzicht op de eindzege in het ploegenklassement van deze Beker van België. Toen we merkten dat in de kopgroep iemand van Stageco (Clé, red.) mee was lieten we dat voornemen varen en concentreerden we ons op de gele trui van Jonas Smet. We moesten er vooral over waken dat Wesley Van Dyck niet voorop raakte. Eigenlijk kwam de eindzege van Jonas nooit in gevaar. In de sprint eindigde hij zelfs voor Wesley. Voor ons team is deze eindzege mooi. Want we bestaan met Projectbouw Borgonjon nog maar drie jaar.”