Cruciale week voor Pierre-Antoine Gillet en Filou Oostende: “We moeten zien te overleven”

Even recapituleren, want de wedstrijden volgen elkaar op in een ijltempo. Het nieuwe kalenderjaar werd aangevat met een schitterende Europese overwinning in Turkije (72-76), maar de kustploeg leed daarop zowaar drie nederlagen op rij. Na de verliesbeurt in Luik (87-78), verloor Oostende op het eigen parket tegen zowel Bahcesehir (64-77) als Charleroi (88-101). Zondag stond bijgevolg een belangrijk competitieduel in Leuven op het programma. In tegenstelling tot de voorbije duels namen de Filous een degelijke start tegen de Bears, maar na veertig minuten spelen wees het scorebord 64-64 aan.

Dipje

In de verlenging nam Pierre-Antoine Gillet zijn ploeg op sleeptouw met een cruciale driepunter. Oostende worstelt momenteel wat met zichzelf, maar de Belgian Lion steekt de hand ook in eigen boezem. “Je zou inderdaad kunnen zeggen dat we in een dipje zitten”, aldus Gillet. “We spelen wedstrijden aan een ongezien tempo, waardoor we amper nog tot trainen toekomen. Bijgevolg is het niet mogelijk om wat zaken te corrigeren. Het zal erop aankomen om die periode te overleven en uit het dalletje te klauteren. We moeten weliswaar positief blijven, ook al voel je enige twijfel binnen de rangen op het veld. Soms is een halve seconde twijfel genoeg om een verkeerde beslissing te nemen. We moeten iets minder denken en ons eigen spel terug zien te vinden, zodat we weer ontspannen kunnen basketten. Als ervaren speler tussen de youngsters draag ik die verantwoordelijkheid ook op mijn schouders en ik moet toegeven zelf mijn beste niveau niet te hebben gehaald de voorbije duels. Een pak gemiste open shots, maar toch blij dat die belangrijke driepunter door de ring viel in Leuven. We hebben alvast het nodige vertrouwen getankt en trekken opgelucht richting Turkije”, vertelt de 31-jarige Gillet.

Bahcesehir College

De manschappen van coach Gjergja bleven na het competitieduel in Leuven overnachten in Crowne Plaza Brussel, waar ze maandagochtend iets voor half zes werden opgepikt voor de vlucht naar de Turkse hoofdstad. Dit zou wel eens de belangrijkste week van het seizoen kunnen zijn voor Oostende. Dinsdagavond speelt de landskampioen de belle in Bahcesehir met als inzet een ticket voor de laatste zestien in de Champions League. “We weten wat er op het spel staat en we hopen uiteraard door te stoten naar de volgende ronde. Als we sterk kunnen starten en hen zolang mogelijk het vuur aan de schenen kunnen leggen, zijn we mijns inzien in staat om opnieuw voor een stunt te zorgen. Nadat we hen eerder al wisten te kloppen op hun veld, zullen ze ons ongetwijfeld niet meer onderschatten. We zullen hoe dan ook ons uiterste best doen en wie weet kunnen we er voor de verrassing zorgen”, besluit Gillet. Vrijdag en zondag volgen de duels in de halve finales van de beker tegen competitieleider Charleroi. Acht wedstrijden in een tijdspanne van negentien dagen voor de kustploeg!

Talent in Oostende

Lovende woorden opnieuw voor Filou Oostende op de website van de Basketball Champions League, waar Vrenz Bleijenbergh en Keye van der Vuurst de Vries de revue passeren in een topic over de meest talentvolle jongeren in deze Europese competitie. “We kunnen eigenlijk gans het team in de discussie betrekken”, vertellen experts Diccon Lloyd-Smeath en Igor Curkovic. “Breein Tyree is 24 jaar, Haris Bratanovic 21 en voorts zijn er nog wat spelers niet eens 25 jaar oud. Desalniettemin blijven ze resultaten boeken. Beschouw het als een bewijs van de coaching van Dario Gjergja of beter van zijn volledige programma. Als je een jongere bent, ga dan gewoon naar Oostende, man.”