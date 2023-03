Cruciale week voor Antwerp Giants en Ferdinand Zylka: “Twee wedstrijden tegen de Nederlandse topteams Groningen en Den Bosch.”

Voetbal tweede nationale A Sportief manager Koen De Bleeckere (KVK Westhoek): “Iedereen kon blijven aan dezelfde voorwaar­den”

In de strijd om het behoud maakte KVK Westhoek zaterdagavond thuis tegen KSC Dikkelvenne een slechte beurt (1-2). Voor opvallend weinig volk in het Crack Stadion in Ieper waren enkele spelers onzichtbaar. “Ik ben ervan overtuigd dat we ons kunnen redden, maar het wordt knokken tot de laatste speeldag”, aldus sportief manager Koen De Bleeckere.