Cruciaal tweeluik voor Dayne Clarebout en SV Diksmuide vlak voor winterstop: “Rechtstreekse concurrenten een hak zetten”

“We zijn best tevreden met de huidige situatie”, stelt Dayne Clarebout. “Hier en daar lieten we al wat puntjes liggen, maar onze concurrenten laten eveneens af en toe een steekje vallen. Eerste provinciale is een erg competitieve reeks en op een goede dag kan iedereen van iedereen winnen. De verschillen zijn klein. Zo staan we op vier punten van leider Wevelgem City, maar met vier punten minder sta je ook meteen in de rechterkolom. Een gebrek aan ervaring in ons vaak jonge elftal levert ons af en toe nog wat puntenverlies op, maar dat zijn foutjes die we steeds minder zullen maken. Met de kwaliteiten die deze kern heeft, kunnen we ver geraken.”

Zege in topper

De jongste zege van Diksmuide was een knappe 0-1-overwinning op het veld van revelatie KFC Varsenare, tweede in het klassement. “Na een halfuur spelen verlengde Aaron Vandendriessche een lange bal in mijn loop”, vervolgt de achttienjarige aanvaller. “Alleen op doel af, verschalkte ik de thuisgoalie met mijn achtste competitiedoelpunt. We hebben vervolgens die voorsprong volwassen verdedigd. In zo’n wedstrijden bewijzen we dat we ook in moeilijke omstandigheden de volle buit kunnen pakken.”

Jongste van de ploeg

Clarebout speelde in het verleden bij SV Veurne, Koksijde en De Panne, waar hij vorig seizoen zijn debuut maakte bij de eerste ploeg in derde provinciale, en waar hij meteen topschutter werd. De voorbije zomer koos hij voor een stap hogerop bij eersteprovincialer Diksmuide. “Als diepe spits ben ik de jongste van mijn ploeg, maar ik word omringd door heel wat toppers, die mij vaak uitstekend de bal toespelen. Ik moet de kansen dan wel afwerken, maar ik voel veel vertrouwen en zit goed in mijn vel. Vanuit Veurne is het geen verre verplaatsing voor mij. Mijn kerstwens? Het komend tweeluik tegen Waregem en WS Lauwe, twee ploegen die net boven en onder ons staan, tot een goed einde brengen. Als we onze rechtstreekse concurrenten een hak kunnen zetten, zullen we er goed voor staan aan de winterstop”, besluit de zesdejaarssportstudent aan het KTA van De Panne.

Eerste provinciale: SV Diksmuide – RC Waregem: zaterdag 10 december om 19.30 uur.

