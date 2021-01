Cristina Moga: “Met de Antwerp Ladies elke kans benutten om ons zo goed mogelijk te verdedigen”

Meer durf

“Zelfs in volle examenperiode hebben we verder blijven trainen”, verklaart trainer-coach Cristina Moga. “We hebben de bekermatch tegen Gent bestudeerd. We moeten meer durf tonen. Ons team heeft een grote groeimarge. Er is veel potentieel op lange termijn. De ploeg staat niet onder druk, want er zijn dit jaar geen dalers in de Liga A. Dat zorgt voor interessante ruimte om iedere speelster kansen te geven zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. We gaan telkens proberen om het maximale uit iedere wedstrijd te halen. Ook zaterdag tegen Gent. Zelfs al staan de Gentse speelsters momenteel aan de kop van de rangschikking. Zij staan ontegensprekelijk scherper dan vorige zaterdag, want woensdag speelden ze nog de halve finale van de Belgische beker tegen Asterix Avo. Die hebben ze na een prachtige prestatie toch verloren. Dat zal hen nog meer motiveren. Wij zijn ook gemotiveerd en we zullen het kleinste kansje benutten om ons zo goed mogelijk te verdedigen.”