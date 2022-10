Cristina Moga (Antwerp Volley): “Goed signaal dat zowat iedereen bij ons team gebleven is”

De openingswedstrijd van de competitie is pittig, want het ambitieuze Hermes Oostende versterkte zich in het tussenseizoen met maar liefst zeven nieuwe speelsters. Antwerpen bleef bescheiden met slechts één aanwinst. “Ik beschouw dat als een goed signaal”, verklaart Cristina Moga, zelf reeds zes jaar aan de sportieve leiding bij de Antwerpse club. “Het feit dat bijna iedereen wil blijven, wil zeggen dat we goed aan het werken zijn. Alle speelsters voelen zich uitstekend bij ons en diegenen die vertrokken, hebben daar logische redenen voor.”

Weinig ervaring, veel automatismen

“De enige versterking is Eline Fieremans, een spelverdeelster die een half jaar in de USA studeerde aan het ‘Navarro College”, geeft de trainer-coach van Antwerpen aan. “Zij is zeker een aanwinst. Ik had graag nog een speelster meer willen aanwerven, want nu zijn we slechts met drie hoekaanvalsters. Er mag op die positie dus niet veel gebeuren, want dan zitten we krap met onze mogelijkheden. Bovendien is Sarah Cools - vorig jaar reeds onbeschikbaar wegens een zware voetblessure - voorlopig afwezig. Nu zullen we alweer zonder haar moeten starten, want ze heeft zich geblesseerd aan haar arm. Dat is bijzonder veel pech. Dus met onze middenspeelsters mag ook niets mis gaan.”