Cris Lion begint met Wolvertem Merchtem aan nieuw seizoen: “Doorstroming van jong talent blijft een belangrijke taak”

Voetbal eerste en tweede nationale Patrick Witters over de competitie­start in eerste en tweede nationale: “Thes moet beste amateur­ploeg worden en ik verwacht ook wel iets van Belisia, Tongeren en Bocholt”

Woensdag gaat de competitie in eerste en tweede nationale van start. Met zes Limburgse ploegen. Thes in eerste nationale en Bocholt, Hasselt, Belisia, Hades en Tongeren in tweede nationale. We vroegen aan Patrick Witters, tot dit voorjaar trainer bij Thes, welke ploegen hij bij de kanshebbers op successen rekent. “Thes zeker en vast. Ik ga ervan uit dat ze over papieren beschikken om de beste amateurploeg te worden”, vertelt Witters.