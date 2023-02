Corryn na goeie opwarming voor de play-offs met SK Beveren: “Nu begint de competitie eindelijk”

“We hadden dit resultaat, deze overwinning, wel nodig. We hadden het twee weken moeilijk tegen die belofteteams. Je merkte dat iedereen binnen de club daardoor wat op de toppen van z'n tenen liep. Ook voor de supporters was dit belangrijk. We hebben opnieuw iets kunnen laten zien en nu kunnen we die week zonder wedstrijd in aanloop naar de play-offs ook met een positiever gevoel beleven. We hebben een statement kunnen maken. Of we twijfelden na die mindere resultaten, misschien daags nadien een beetje, maar je moet meteen die draad kunnen oppikken. De coach legde ons daarna geen extra druk op, behield zijn rustige aanpak. Je merkte dat het daardoor goed ging op training. Dat gaf de spelers ook vertrouwen.” Toch blijven die gelijke spelen pijn doen. “Op voorhand zie je die wedstrijden en denk je dat het altijd zes op zes moet zijn. Misschien kwam er daardoor wat nonchalance in de ploeg.”