Corryn herlanceert zijn carrière bij SK Beveren: “Sommige Lokeren-fans konden het niet plaatsen”

Voetbal derde nationale B Maxim Goossens (Pelt) keert terug na een lang herstel: “Samen met de ploeg voor de promotie gaan”

Pelt keek op de openingsspeeldag tegen een 1-3-nederlaag tegen Termien aan. De Noord-Limburgers speelden nochtans een beresterke eerste helft waarin het al na vijf minuten 1-0 stond. “Daarna vergaten we het af te maken. Dat is eigenlijk ook de belangrijkste les die we hebben geleerd. Neen, geen paniek of mes op de keel. In Wellen moeten we gewoon ons verhaal opnieuw schrijven”, vertelt Maxim Goossens.

14:30