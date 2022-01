Corona teistert voorbereiding KV Kortrijk, Watanabe eerste winteraanwinst

Geen enkele eersteklasser ontsnapt na de winterbreak aan corona, ook KV Kortrijk niet. De West-Vlamingen gingen niet op winterstage en bleven in de Groeningestad, maar 4 spelers geraakten tijdens de winterbreak toch besmet. Om wie het precies gaat, wil KVK niet communiceren. “Na de Covid-test bij de hervatting op maandag en een extra PCR-test deze morgen zijn er 9 besmettingen vastgesteld bij spelers en staf. We geven de namen van individuele gevallen niet, uit respect voor de privacy van onze spelers en stafleden”, klonk het vrijdag op hun website. Volgens onze informatie zijn 4 spelers en 5 stafleden besmet. Niemand is echt ziek, maar de betrokken personen zijn uiteraard wel meteen in isolatie gegaan.

Omdat KV Kortrijk niet op winterstage vertrok, had de Veekaa een oefenwedstrijd tegen 1B-club RWDM geregeld. Door de talrijke positieve gevallen bij KVK, ging die wedstrijd niet door. Vrijdag nemen ze het in de Ghelamco Arena op tegen AA Gent, maar ook die partij hangt aan een zijden draadje. Verschillende clubs legden een voorstel op tafel om de 22ste en 23ste speeldag van de Jupiler Pro League volledig uit te stellen. Er wordt ook bekeken of het weer mogelijk wordt voor clubs om uitstel te vragen bij 7 Covid-besmettingen in de A-kern.

Versterking

Met Tsuyoshi Watanabe heeft KV Kortrijk al één wintertransfer gedaan. De 24-jarige Japanner tekende een contract voor drie en een half jaar. Door de komst van Watanabe had KV Kortrijk 5 centrale verdedigers in de kern en daarom trok Timothy Derijck naar aartsrivaal Zulte Waregem. Derijck kwam onder Belhocine amper van de bank. Hij stond na Radovanovic, Sainsbury en Rougeaux in de pikorde.

Het huiswerk van KVK is nog niet af. Door het uitvallen van Gueye - die in de belangstelling staat van Premier Leaue-ploeg Watford - wil Kortrijk een vlot scorende spits vastleggen. KVK heeft ook dringend nood aan ‘voetbalbelgen’, want door het vertrek van Derijck, spelen er maar 7 landgenoten meer bij de Veekaa.

Volledig scherm Pape Gueye staat in de belangstelling van Watford. © BELGA

Lees ook: voetbal in 1A