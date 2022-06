Corona houdt uittredend winnaar Sven Vandenbroucke weg van CAAAP Triatlon Duatlon Kortrijk: “Bijzonder frustrerend”

Met maar liefst 1.200 deelnemers aan de start is de 17de editie van de CAAAP Triatlon Duatlon Kortrijk al maanden uitverkocht. Met het centrum van Kortrijk als kloppend hart is de organisatie door de jaren heen uitgegroeid tot één van de populairste triatlons en duatlons van ons land. De Belgische toppers zakken zondag allemaal af naar Kortrijk, al moet uittredend winnaar Sven Vandenbroucke wel forfait geven wegens een coronabesmetting die zijn lichaam aardig te pakken heeft.

“Het doet ons plezier dat de atleten heel graag naar Kortrijk afzakken. Elk jaar zijn de wedstrijden in een mum van tijd volzet en moeten we jammer genoeg heel wat atleten ontgoochelen. We werken dan ook een gans jaar heel hard om voor de atleten en toeschouwers telkens weer een hoogstaande organisatie neer te zetten”, zegt Vincent Servaege, die namens het Aqua Protect 3 Team instaat voor de organisatie. “We moeten daarbij de stad Kortrijk en de veiligheidsdiensten bedanken voor de prima samenwerking. Ook onze sponsors, die deze organisatie samen met ons mogelijk maken, mogen we zeker niet vergeten”.

De duatleten openen vanaf 10u met 6 km lopen, 44km fietsen en 3 km lopen. Naast de Grote Markt doet het loopparcours nog enkele blikvangers aan, zoals de Broeltorens, de jachthaven en de vernieuwde Leieboorden met de Collegebrug. Na de wissel wacht een uitdagend fietsparcours richting Hoog-Kortrijk en Bellegem. Bij de dames ligt de strijd helemaal open na de overstap van Lotte Claes naar het wielrennen. Bij de mannen staat de top van de Belgische duatlonwereld aan de start. Topduatleten Arnaud Dely , sinds vorige week wereldkampioen op de aflossing, en Guust De Smul, winnaar van vorig jaar, maken beiden deel uit van de nationale selectie. Thibaut De Smet, kersvers wereldkampioen crossduatlon en duatlon U23, zal hen ongetwijfeld het vuur aan de schenen leggen.

Na de middag is het de beurt aan de triatleten. Start vanaf 14.30u aan Kortrijk Weide voor 1km zwemmen richting de Broeltorens waar op de verlaagde Leieboorden gewisseld wordt, gevolgd door 44 km fietsen en 10 km lopen. Ook hier ligt de strijd bij de dames, bij afwezigheid van een uitgesproken favoriete, volledig open. Of trekt Maaike Rygnaert uit Kortrijk gewoon de lijn door na eerdere winst in De Haan en Veurne? Bij de heren kondigt zich in ieder geval een strijd op het scherpst van de snee aan. Jammer genoeg kan de winnaar van vorig jaar, Sven Vandenbroucke, zijn titel niet verdedigen na coronabesmetting. Het deelnemersveld blijft echter indrukwekkend. Vincent Van de Walle en Hannes Cool proberen voor een tweede keer te winnen in Kortrijk. Daarvoor zullen ze echter hun beste beentje moeten voorzetten want Pamphiel Pareyn en Brecht Van Vooren lonken ook naar het hoogste schavotje.

Alle wedstrijden geschrapt

De afwezigheid van Moorselenaar Vandenbroucke is voor hem alvast flink balen. “Ik vind jammer dat ik er niet bij kan zijn, want het is een wedstrijd die ik erg graag doe en die mij ook perfect ligt. Het is vooral frustrerend dat, na een goede winter, de impact van de coronabesmetting net bij aanvang van het seizoen komt opspelen en het waarschijnlijk wel nog eventjes zal duren. Uit voorzorg en om mezelf geen druk op te leggen heb ik voorlopig alle wedstrijden geschrapt en teken ik pas terug in als mijn lichaam er opnieuw klaar voor is”, vertelt een ontgoochelde Vandenbroucke.